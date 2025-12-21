Biletul zilei la pariuri, luni, 22 decembrie 2025. Câștig de 346 lei cu fotbal

ADVERTISEMENT

Fotbalul se pregătește de pauza de iarnă, însă până atunci vom avea o serie de meciuri cel puțin interesante în cele mai tari campionate ale Europei. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 3.46 la DON.ro și așteptăm un profit consistent cu biletul zilei la pariuri de luni, 22 decembrie 2025.

Cotă de 1,76 de la Fulham – Nottingham Forest pentru biletul zilei la pariuri de luni, 22 decembrie 2025

Ultimul meci al etapei de Premier League este cel dintre Fulham și Nottingham Forest, două echipe din partea de jos a clasamentului. Niciuna nu se află pe poziție retrogradabilă, ba chiar diferența de puncte este destul de liniștitoare momentan. Nottingham Forest are 18 puncte și este pe primul loc deasupra liniei, cu 5 puncte peste primul loc ce merge în Championship, ocupat de West Ham, în timp ce Fulham are 20 de puncte și se află două poziții mai sus.

ADVERTISEMENT

ținând cont de jocul ofensiv pe care îl propune. În ultimele patru meciuri de Premier League, Fulham a și marcat, a și încasat gol, iar această statistică nu ne poate face să pariem altceva la această partidă decât „GG – Ambele echipe marchează”, pentru o cotă de 1,76 oferită de DON.ro.

Cota de 1,96 de la Athletic Bilbao – Espanyol completează biletul zilei de luni

Athletic Bilbao a fost o echipă foarte bună în sezonul precedent de La Liga, cu superstarul Nico Williams, dorit ulterior de Barcelona, ieșind în evidență prin calitățile sale în duelurile unu la unu. Din păcate, pentru o echipă ce selecționează fotbaliști doar dintr-o singură zonă foarte restrânsă.

ADVERTISEMENT

Bilbao are un sezon complicat: în campionat se află pe locul 8, în timp ce în Champions League a adunat doar 6 puncte în 6 meciuri și este în acest moment în afara locurilor calificabile. De partea cealaltă, Espanyol este surpriza plăcută din La Liga și bate în acest moment la porțile locurilor de Champions League. Cu o victorie luni seară, formația catalană poate ține aproape de principalele contracandidate pentru aceste poziții: Atletico Madrid și Villarreal.

ADVERTISEMENT

Cu patru victorii consecutive în campionat, suntem de părere că Espanyol nu va pierde în această deplasare și va continua seria invincibilității, tocmai de aceea vom miza pentru „X2”, pariu la care DON.ro ne oferă o cotă fabuloasă de 1,96.

În concluzie, pentru biletul zilei de luni la pariuri, avem de la DON.ro o cotă de 1,76 pentru pronosticul „GG – Ambele echipe marchează” la Fulham – Nottingham Forest și o cotă de 1,96 pentru „X2” în meciul Athletic Bilbao – Espanyol, care, combinate pe un singur bilet, ne dau o cotă totală de 3.46, numai bună pentru un câștig de 346 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ADVERTISEMENT

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.