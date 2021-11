Biletul zilei la pariuri, luni, 22 noiembrie 2021. Meciurile din Serie A ne aduc la Get’s Bet 350 de lei

Pentru prima zi a săptămânii vom miza pe ultimele două meciuri ale etapei a 13-a din . Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 3,53 la şi aşteptăm un profit interesant.

Deschidem biletul zilei de luni la pariuri cu meciul dintre Verona și Empoli, din runda cu numărul 13 a campionatului Italiei. Cele două echipe sunt vecine de clasament înaintea confruntării programate la ora 19:30.

Al doilea duel pe care vi-l propunem pentru biletul zilei de luni este Torino – Udinese, din aceeași etapă a Serie A. Meciul va începe la ora 21:45 și va trage cortina peste runda a 13-a.

Cotă de 1,60 de la Verona – Empoli pentru biletul zilei

nu s-a descurcat rău deloc în cele 12 etape scurse până acum din Serie A. Înaintea etapei a 13-a este pe locul 10, cu 16 puncte. Golaverajul este și el pozitiv, 25-21. Hellas arată și o formă bună de moment, în ultimele cinci meciuri având două succese, două remize și un eșec.

Gazdele au însă ceva indisponibili pentru acest joc. E vorba de Gianluca Frabotta, Ivan Ilic și Darko Lazovic, toți accidentați. Alte trei absențe sunt reprezentate de suspendații Bessa și Kalinic.

De cealaltă parte și Empoli a depășit așteptările. Are tot 16 puncte, dar este pe locul 11 din cauza golaverajului mai slab, care este pe minus, 18-23. În ultimele cinci etape a dat dovadă de inconstanță, cu două succese, o remiză și două eșecuri. Spre deosebire de gazde, oaspeții nu au niciun indisponibil. La acest meci am deci să mizăm pe pronosticul „ambele echipe marchează”, care are la o cotă de 1,60.

Golurile de la Torino – Udinese aduc o cotă de 2,20

Torino și Udinese trag cortina peste etapa a 13-a din Serie A. Gazdele sunt pe locul 12 în clasament, cu 14 puncte, două mai puține decât Verona Au doouă succese și trei eșecuri în ultimele cinci runde. Torino vine după un eșec, la Spezia, Scor 0-1.

De cealaltă parte, Udine ține aproape. E a 14-a în Serie A și are același număr de puncte ca adversara ei. E într-o formă mai bună, cu un singur eșec în ultimele cinci etape. Se anunță o partidă extrem de interesantă având în vedere că în ultimele cinci dueluri directe cele două echipe n-au terminat deloc la egalitate.

Torino a câștigat de trei ori, iar friulanii de două ori. Pentru această confruntare vom risca pe varianta pronosticul „peste 2,5 goluri”, care are la o cotă de 2,20.

Biletul zilei aduce un profit potenţial de 353 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de luni la pariuri, avem de la o cotă de 1,60 pentru pronosticul „Ambele echipe marchează” în meciul Verona – Empoli și o cotă de 2,20 pentru „pest 2,5 goluri” la Torino Udinese, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 3,53. Numai bună pentru un câștig de 284 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.