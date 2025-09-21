Biletul zilei la pariuri, luni, 22 septembrie 2025. Câștig de 324 de lei cu fotbal

Campionatele puternice din Europa continuă în acest debut de săptămână, iar luni sunt programate mai multe partide importante, printre care și două meciuri din „Top 5”. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 3.24 la Betano și așteptăm un profit consistent cu biletul zilei la pariuri de luni, 22 septembrie 2025.

Cotă de 1.62 de la Napoli – Pisa pentru biletul zilei la pariuri de luni, 22 septembrie 2025

Luni, începând cu ora 21:45, se va disputa i nou-promovata Pisa. Deși este vorba despre un duel din etapa a patra, ne putem aștepta la o partidă tensionată. Echipele se află la poli opuși, napoletanii având maxim de puncte după primele 3 dueluri, pe când f

Având în vedere diferența enormă de valoare, dar și situația în care se află ambele formații, ne așteptăm la un duel cu foarte multe goluri, așadar vom miza pe pronosticul „GG sau 3+”, care la Betano are o cotă de 1.62.

Cotă de 2.00 la Millwall – Watford

Millwall și Watford sunt două formații care se străduie să ajungă din nou la gloria de altă dată. Ei bine, duelul dintre cele două le găsește într-o formă extrem de slabă, echipele fiind în a doua jumătate din Championship.

În trei rânduri din ultimele 4 întâlniri ambele echipe au marcat. În acest context, am ales varianta „ambele echipe marchează” în Millwall – Watford, care are la Betano o cotă de 2.00.

În concluzie, pentru biletul zilei de luni la pariuri, avem de la Betano o cotă de 1.62 pentru pronosticul „GG sau 3+” la Napoli – Pisa și o cotă de 2.00 pentru „ambele echipe marchează” la meciul Millwall – Watofrd, care, combinate pe un singur bilet, ne dau o cotă totală de 3.24, numai bună pentru un câștig de 324 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

