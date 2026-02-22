Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, luni, 23 februarie 2026. Câștig de 565 de lei cu fotbal

Biletul zilei la pariuri de luni, 23 februarie 2026, poate aduce un câștig de 565 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Serie A și Premier League.
Traian Terzian
22.02.2026 | 22:30
Biletul zilei la pariuri luni 23 februarie 2026 Castig de 565 de lei cu fotbal
Câștig incredibil cu biletul zilei la pariuri de luni, 23 februarie 2026. Sursă foto: Hepta
Astăzi pariem pe două întâlniri din campionatele Italiei și Angliei, în care evoluează formații de tradiție. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 5.65 la Winboss și așteptăm un profit remarcabil cu biletul zilei la pariuri de luni, 23 februarie 2026.

Cotă de 2.90 de la Fiorentina – Pisa pentru biletul zilei la pariuri de luni, 23 februarie 2026

Deschidem biletul zilei de luni la pariuri cu meciul Fiorentina – Pisa, din etapa a 26-a din Serie A, programat de la ora 19:30. Este un duel extrem de interesant între două echipe aflate în mare dificultate.

Formația ”viola” are un sezon neașteptat de slab în campionat și se află pe loc retrogradabil. Vestea bună este că morarul a mai crescut după victoria de la Como și succesul obținut la mijlocul săptămânii în Conference League.

Oaspeții vin pe stadionul Artemio Franchi să-și joace una dintre ultimele șanse de a mai rămâne în lupta pentru salvare, dar pentru asta au nevoie de 3 puncte. În aceste condiții, am ales pronosticul ”total goluri: peste 3.5 goluri”, pentru că și cota de 2.90 oferită de Winboss este foarte tentantă.

Victoria lui Manchester United aduce o cotă de 1.95

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este Everton – Manchester United, din runda a 27-a din Premier League, care va avea loc de la ora 22:00. Oaspeții au nevoie mare de puncte în lupta lor de a încheia în Top 4.

”Caramelele” au parte de un sezon mult mai liniștit decât anterioarele, în care s-au salvat cu mari emoții de la retrogradare. Acum, Everton stă liniștită la mijlocul clasamentului și lipsa asta de presiune ar putea să fie un factor important.

”Diavolii roșii” au ratat săptămâna trecută șansa celei de-a cincea victorii consecutive, însă echipa a renăscut sub comanda lui Michael Carrick. La acest meci vom miza pe varianta ”2 solist”, care are la Winboss o cotă de 1.95.

Biletul zilei aduce un profit potențial de 565 de lei

Biletul zilei pariuri luni 23 februarie 2026

În concluzie, pentru biletul zilei de luni la pariuri, avem de la Winboss o cotă de 2.90 pentru pronosticul ”total goluri: peste 3.5 goluri” în meciul Fiorentina – Pisa și o cotă de 1.95 pentru ”2 solist” la Everton – Manchester United, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 5.65. Numai bună pentru un câștig de 565 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

