Biletul zilei la pariuri, luni, 23 ianuarie 2023. Câștig de 523 de lei cu meciuri din SuperLiga și Serie A

Fotbalul de înaltă calitate continuă, iar variantele pentru biletul zilei la pariuri au fost foarte ofertante. După mai multe analize, ne-am oprit la două meciuri din SuperLiga și Serie A, partide care închid etapele din campionat. Am alcătuit o cotă totală de 5,23 la Fortuna, iar un potențial câștig ne va aduce în buzunar 523 de lei dacă vom miza 100 de lei.

Victoria lui CFR Cluj în derby-ul cu Farul ne rezervă o cotă de 2,60 pe biletul zilei la pariuri

Farul Constanța – CFR Cluj este primul derby al anului din SuperLiga. Liderul o înfruntă pe campioană, luni, 23 ianuarie 2023, de la ora 20:00. Doar un punct le desparte pe cele două echipe, care luptă pentru a termina pe prima poziție la finalul sezonului regulat.

Este prima partidă oficială în acest an atât pentru echipa condusă de , cât și pentru formația antrenată de . În meciul tur, „marinarii” au învins-o categoric pe CFR Cluj, scor 3-1 în Gruia. În ultimul meci direct, cele două formații au remizat alb în ultima etapă a Cupei României.

Ambele echipe au același număr de goluri primite, 19, însă echipa lui Gică Hagi are cu trei goluri mai mult marcate. Mizăm pe faptul că Dan Petrescu va începe cu dreptul noul an, astfel, vom alege varianta „2 solist” care are o cotă de 2,60 la Fortuna, foarte ofertantă.

Golurile de la meciul Inter – Empoli vin în ajutor cu o cotă de 2,01

Inter joacă pe teren propriu primul meci de la câștigarea Supercupei Italiei, scor 3-0 cu rivala din oraș, AC Milan. Cu un moral ridicat, echipa lui Simone Inzaghi primește vizita lui Empoli, luni, 23 ianuarie, ora 21:45.

În clasament, așa cum ne-a obișnuit, Inter se luptă pentru primele locuri, însă se află departe de liderul Napoli, la o diferență de 13 puncte. Inter Milano nu a mai pierdut de șapte meciuri, ultima înfrângere fiind înregistrată pe 6 noiembrie 2022 contra lui .

De cealaltă parte, Empoli s-a îndepărtat de locurile de retrogradare, grație rezultatelor pozitive din ultimele meciuri. Echipa mijlocașului român, Răzvan Marin, , a câștigat ultima partidă oficială, scor 1-0 cu Sampdoria. Vom miza pe varianta „ambele echipe marchează: da” care are o cotă de 2,01 la Fortuna. Empoli a marcat în ultimele trei meciuri pe terenul lui Inter.

Posibil câștig de 523 de lei cu biletul zilei la pariuri

În concluzie, pentru biletul zilei de luni la pariuri, avem de la Fortuna o cotă de 2,60 pentru pronosticul „2 solist” la meciul Farul – CFR Cluj și o cotă de 2,01 pentru „ambele echipe marchează: da” la Inter – Empoli, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 5,23. Numai bună pentru un câștig de 523 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.