Biletul zilei la pariuri, luni, 23 mai 2022. Mizăm pe două meciuri de baraj pentru un câștig de peste 480 de lei

Pentru ziua de luni, 23 mai 2022 pentru biletul zilei la pariuri vă propunem două ponturi cu care nu ar trebui să ne rotunjim veniturile. Evident vom și argumenta pentru fiecare în parte alegerea făcută. Vorbim despre două partide de baraj în care mizele sunt importante pentru toate echipele implicate. Vom miza 100 de lei pe o cotă totală de 5,06 la Superbet şi așteptăm profitul.

Deschidem biletul zilei de luni, 23 mai 2022, la pariuri, cu înfruntarea dintre Hamburger SV și Herta Berlin, din barajul de menținere/promovare în Bundesliga. Este a doua manșă și după victoria echipei din Hamburg, ar trebui să ne așteptăm la o replică în forță a berlinezilor. Noi suntem însă de altă părere și veți vedea de ce.

Pentru a doua propunere mergem în Anglia unde se joacă de asemenea, un meci de baraj, dar la un nivel mult mai mic. Chiar dacă vorbim de Conference League (al cincilea eșalon valoric în piramida fotbalului din Anglia), miza și mai ales ambiția echipelor implicate ne face să mergem pe acest meci, cu atât mai mult cu cât am ales o cotă atrăgătoare, care ar trebui să ne ajute să câștigăm o sumă frumoasă.

Cotă de 2,30 pe biletul zilei în disputa Hamburg – Herta

Prima propunere de pe biletul zilei de luni, 23 mai 2022, este așa cum spuneam mai devreme întâlnirea din barajul de menținere/promovare în Bundesliga dintre Hamburg SV și Herta Berlin. Nu e cazul să detaliem ce înseamnă accederea în prima ligă a Germaniei pentru că ne-am face sânge rău amintind doar beneficiile financiare.

Însă, tot la câștiguri financiare ne-am gândit atunci când am ales acest meci și mai ales pontul pe care vă invităm să-l plasați cu încredere pe biletul de pariu. Veți vedea că merită și că argumentele noastre sunt plauzibile. Așadar, nu vom aștepta foarte multe goluri, deși am fi tentați să credem lucrul acesta în contextul în care Herta, învinsă în tur de Hamburg, e pe cale să-și piardă privilegiul de a juca în Bundesliga.

Până la urmă și rezultatul din manșa întâi, 1-0 pentru Hamburg, ne întărește convingerea că cifrele nu ne vor minți nici de această dată. Trupa din Berlin a încheiat campionatul pe loc de baraj având o linie de clasament cel mult mediocră, iar golaverajul este argumentul nostru suprem. Doar 37 de goluri a înscris Herta în cele 34 de etape. A primit în schimb 71, mai mult decât dublul celor marcate.

De partea cealaltă, Hamburg, sigur, în eșalonul secund, a marcat de 67 de ori și a încasat 35. Așadar, Herta nu pare echipa învățată să înscrie, dar poate fi o bună încasatoare. Hamburg, chiar dacă vine dintr-un eșalon inferior, pe teren propriu a fost mereu o forță. Vom merge prin urmare pe o variantă pe care suntem siguri că o vom prinde ”1X și 0-2 goluri în meci”, care are la Superbet o cotă atractivă de 2,30.

Notts County – Grimsby Town ne aduce o cotă de 2,20 la biletul zilei

Campionatul Angliei se apropie de final. În Premier League jocurile s-au încheiat, iar în ligile inferioare întrecerile au intrat în fazele play-off, cele care stabilesc echipele promovate în eșaloane superioare. Alegerea noastră vine tocmai din cea de a cincea ligă, însă atunci când vorbim de Anglia știm deja că trebuie să luăm în calcul cu totul alte criterii decât cele ale unui campionat bun din Europa.

Gazda acestei întâlniri, Notts County, este cel mai vechi club profesionist din lume. Acest lucru nu i-a ajutat prea mult de-a lungul istoriei, dar gruparea care a stat toată istoria ei în umbra concitadinilor de la Nottingham Forest, a avut mereu ambiția de a urca cât mai sus în ierarhiile fotbalului din Regat. Notts a încheiat campionatul regulat pe locul 5, departe de prima poziție, singura care promovează direct în liga a 4-a.

Grimsby a urmat-o îndeaproape, locul 6, ceea ce a dus la acest baraj, primul în drumul spre Ligue Two (al patrulea nivel fotbalistic din Anglia). Pentru că de cele mai multe ori în meciurile directe s-a înscris în ambele porți, am ales un pont care să fie și atractiv. În acest caz nu vom risca prea mult atunci când alegem varianta ”ambele marchează și peste 2,5 goluri”, care are o cotă de 2,20 la Superbet.

Biletul zilei aduce un profit potențial de 481 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de luni, 23 mai 2022, la pariuri, avem de la o cotă de 2,30 pentru pronosticul ”1X și 0- 2 goluri în meci” în duelul dintre Hamburg și Herta și o cotă de 2,20 pentru ”ambele echipe marchează și peste 2,5 goluri”, în disputa dintre Notts County și Grimsby Town care, combinate pe un singur bilet ne garantează un câștig de 481 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.