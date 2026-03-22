Biletul zilei la pariuri, luni 23 martie 2026. Câștig de 516 lei cu meciuri din Argentina și Brazilia

Biletul zilei la pariuri pentru ziua de luni, 23 martie 2026, poate aduce un câștig foarte bun, de 516 lei, chiar dacă oferta nu este foarte bogată din cauza faptului că primele ligi din Europa intră deja din prima zi a săptămânii în pauza competițională generată de partidele echipelor naționale din perioada următoare.

Biletul zilei la pariuri, luni, 23 martie 2026. Câștig de 516 lei cu meciuri din Argentina, Brazilia și Serie C

În schimb, se dispută totuși meciuri extrem de interesante pe alte continente, precum și în diviziile inferioare de pe „Bătrânul continent”, cum este cazul de exemplu în Spania și Italia. Astfel, în Argentina, Boca Juniors primește luni vizita celor de la Instituto Cordoba, în cadrul etapei cu numărul 12 din Apertura. Partida a fost programată să înceapă la ora României 01:00.

În mod evident, chiar dacă nu trece chiar prin cea mai bună perioadă, având doar o victorie și patru egaluri în ultimele cinci runde, Boca este mare favorită la victorie în acest joc. În primul rând pentru că joacă acasă, iar în al doilea rând pentru că întâlnește un adversar mult mai slab cotat din punct de vedere valoric. Astfel, am decis să mizăm pe pronosticul „1 solist” la acest meci, cu o cotă foarte atractivă la Winboss, de 1.73.

În continuare, un alt duel care ne-a atras atenția și care se anunță unul foarte încins este cel din , din etapa a 8-a, dintre Corinthians și Flamengo, programat pe 23 martie la ora României 01:30. Oaspeții vin după patru victorii la rând, în vreme ce gazdele, în cazul unei victorii, se pot apropia la doar un punct în clasament. Așadar, se anunță un joc destul de deschis și ne putem aștepta deci la un meci cu multe ocazii, în care ambele echipe să marcheze. Acest pronostic are la Winboss o cotă de 1.95.

Salernitana, mare favorită acasă cu Altamura

Nu în ultimul rând, ne-am îndreptat și asupra unui meci din Serie C. Salernitana, mare favorită la promovare în acest sezon, și deci la revenirea rapidă în , înainte de începerea stagiunii, joacă pe teren propriu în etapa a 33-a cu Altamura, formația de pe poziția a 11-a în clasament. Gruparea granata are mare nevoie de victorie, întrucât în prezent se află doar pe locul 3, în spatele lui Benevento și Catania, iar noi credem că sunt șanse ca acest lucru să se întâmple.

La Winboss, pronosticul „1 solist” la această partidă are o cotă de 1.53. Meciul a fost programat să se joace luni, 23 martie, de la ora 21:30, ora României. Așadar, din aceste trei evenimente se ajunge la o cotă totală de 5.16 la Winboss. Astfel, cu 100 de lei pariați putem câștiga suma de 516 lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.