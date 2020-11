Biletul zilei la pariuri, luni, 23 noiembrie 2020. Profit de peste 200 de lei cu doar trei evenimente

Biletul zilei la pariuri, luni, 22 noiembrie 2020. Și această zi ne aduce noi meciuri interesante în Premier League și la Liga. Am apelat la doar trei eveinimente și am scos o cotă de 3,17 la Get’s Bet. Și cu ajutorul bonusului de 3%, ne putem gândi la un câștig de peste 320 de lei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Primul meci pe care l-am pus pe bilet este duelul dintre Wolverhampton și Southampton din etapa a 9-a a Premier League, programat pentru ora 22:00. Oaspeții sunt printre revelațiile actualei ediții a celui mai spectaculos campionat din Europa, în vreme ce gazdele nu traversează o formă extraordinară și sunt o formație destul de vulnerabilă.

Ne interesează și cealaltă partidă programată pentru această seară în Premier League, duelul dintre Burnley și Crystal Palace, care va avea loc de la 19:30. Gazdele de pe Turf Moor, sunt în subsolul clasamentului și singurul lucru pe care se bazează este linia defensivă destul de solidă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În fine, cel de-al treilea eveniment pe care îl luăm în calcul pentru a ne completa biletul de luni este reprezentat de meciul din La Liga care se va disputa între Athletic Bilbao și Real Betis. Deși gazdele nu generează foarte mult spectacol, Betis este cunoscută pentru stilul de fotbal care produce goluri.

Un singur gol al lui Southampton aduce o cotă de 1,45 pe biletul zilei

Southampton are trei victorii consecutive și traversează cel mai bun început de sezon din ultimii ani, iar „sfinții” vor să se mențină în top 4 și la finalul celei de-a noua etape. Pentru alb-roșii, urmează un meci deloc ușor pe terenul lui Wolverhamtpon, însă forța ofensivă le poate aduce lui Theo Walcott și colegilor săi încă un rezultat pozitiv.

ADVERTISEMENT

VEZI AICI PONTURILE CU CARE POȚI DA LOVITURA LA PARIURI

De cealaltă parte, Wolverhampton nu are un start de sezon la fel de bun precum în precedenta ediție a Premier League, când a fost revelația campionatului alături de Leicester City, însă trupa lui Nuno Espirito Santo poate acuza oboseala și pierderea portughezului Diego Jota, ajuns la Liverpool.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Caracterul imprevizibil al Premier League nu ne permite să ne avântăm în pronosticuri foarte drastice, însă forța ofensivă a lui Southampton sugerează că „sfinții” ar putea marca și pe terenul lui Wolverhampton. Atacanții Danny Ings și Che Adams sunt printre cei mai în formă din Anglia și sunt capabili să dezghețe tabela în dreptul formației lor. „Oaspeții marchează peste 0,5 goluri” are o cotă de 1,45 la Get’s Bet.

Se marchează puțin pe Turf Moor și putem profita de o cotă de 1,57

Celălalt duel al serii din Premier League le pune față în față pe Burnley și Crystal Palace. Formația lui Sean Dyche are un start de sezon execrabil, cu doar două puncte în primele 7 partide disputate, însă atrage atenția detaliul că Burnley are cele mai puține goluri primite dintre ultimele șapte echipe din campionat. Oamenii din Yorkshire au primit doar 12 goluri în acest sezon.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

De cealaltă parte, Crystal Palace nu este nici ea garanția spectacolului, fiind destul de timidă în duelurile jucate în deplasare. Doar două goluri în ultimele trei partide jucate departe de propria arenă a marcat Palace, iar terenul de pe Turf Moor este mereu unul dificil pentru formațiile care au nevoie să înscrie.

În aceste condiții un pronostic firesc este că nu se vor marca foarte multe partide la meciul din această partidă. Deși ne putem aștepta la o victorie a oaspeților, Burnley este oricând capabilă să facă un rezultat bun acasă, mai ales că are nevoie disperată de puncte. Pronosticul „Se marchează sub 2,5 goluri” are cota 1,57 la Get’s Bet.

ADVERTISEMENT

Minimum două goluri în Athletic Bilbao – Real Betis și prindem o cotă de 1,39

În fine, cel de-al treilea eveniment de pe biletul zilei este reprezentat de duelul dintre Athletic Bilbao și Real Betis, din etapa 10 a La Liga. Bascii și andaluzii se întâlnesc într-unul dintre cele mai vechi derby-uri din Spania, iar duelul se anunță unul încins, mai ales că ambele echipe vor să fugă din zona de jos a clasamentului și să se lupte pentru un loc în top 6.

Gazdele de la Athletic Bilbao sunt pe 15, cu 9 puncte obținute după primele opt partide jucate în acest sezon. Pe teren propriu, Bilbao a învins-o pe FC Sevilla, rivala lui Betis, cu 2-1, iar anterior s-a impus cu 2-0 și în fața lui Levante. Pe teren propriu, bascii sunt o nucă tare și reușesc să marcheze constant.

ADVERTISEMENT

De partea cealaltă, Real Betis este foarte slabă din punct de vedere defensiv, având cea mai slabă apărare din campionat cu 17 goluri primite, însă compensează printr-un atac bun, cu 12 goluri înscrise. Ultimele trei deplasări ale andaluzilor au adus câte cel puțin două goluri, iar ultimul meci a fost pierdut de Betis pe terenul Barcelonei, scor 2-5. În aceste condiții, pronosticul „Peste 1,5 goluri”, cotat cu 1,39 la Get’s Bet, nu are cum să lipsească de pe biletul zilei.

În concluzie, ne bazăm pe cele două partide din Premier League ale serii și pe un duel din La Liga. La Get’s Bet, „Southampton marchează“ are cotă 1,45 la Wolves – Southampton, „Sub 2,5 goluri” la Burnley – Crystal Palace primește cota 1,57 şi avem și 1,39 pentru „Peste 1,5 goluri” la Athletic Bilbao – Real Betis. Dacă includem și bonusul de 3%, ajungem la un câștig total de 326 de lei pe biletul zilei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.