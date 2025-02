Biletul zilei la pariuri, luni, 24 februarie 2025. Câștig de 540 de lei cu fotbal

Astăzi pariem pe două întâlniri care închid etapele din campionatele Italiei și Spaniei. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 5.40 la Betano și așteptăm un profit uimitor cu biletul zilei la pariuri de luni, 24 februarie 2025.

Cotă de 2.12 de la AS Roma – Monza pentru biletul zilei la pariuri de luni, 24 februarie 2025

Deschidem biletul zilei de luni la pariuri cu meciul AS Roma – Monza, din runda a 26-a din Serie A, care începe la ora 21:45. ”Giallorossii” sunt mari favoriți în fața unei echipe care pare resemnată cu gândul că va lua drumul ligii secunde.

Au trecut mai bine de 2 luni de când romanii au pierdut ultima dată în campionat, iar o victorie în fașa codașei din Serie A i-ar apropia și mai mult de locurile europene. Însă, problema Romei o reprezintă faptul că antrenorul .

Monza, care mai are de doi bani speranțe să se salveze, suferă enorm pe fază ofensivă, deoarece în plan defensiv nu a arătat tocmai rău. La acest meci vom miza pe varianta ”total goluri: sub 2.5”, care are la Betano o cotă de 2.12.

Golurile de la Sevilla – Mallorca aduc o cotă de 2.55

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este Sevilla – Mallorca, din etapa a 25-a din La Liga, programată de la ora 22:00. Se anunță un duel interesant între două formații despărțite de doar 3 puncte.

Gazdele încă încearcă să treacă peste și cu o victorie ar putea urca semnificativ în clasament. Ar însemna liniștea de care andaluzii au nevoie pentru a construi o nouă echipă de top.

Oaspeții au un sezon excelent sub comanda lui Jagoba Arrasate și visează cu ochii deschiși la cupele europene. În aceste condiții, am ales pronosticul ”total goluri: peste 2.5”, pentru că și cota de 2.55 oferită de Betano este foarte tentantă.

Biletul zilei aduce un profit potențial de 540 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de luni la pariuri, avem de la Betano o cotă de 2.12 pentru pronosticul ”total goluri: sub 2.5” în meciul AS Roma – Monza și o cotă de 2.55 pentru ”total goluri: peste 2.5” la Sevilla – Mallorca, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 5.40. Numai bună pentru un câștig de 540 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.