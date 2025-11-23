Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, luni, 24 noiembrie 2025. Câștig de 402 lei cu fotbal

Biletul zilei la pariuri de luni, 24 noiembrie 2025, poate aduce un câștig de 402 lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Super Lig și Premier League.
Traian Terzian
23.11.2025 | 22:30
Biletul zilei la pariuri luni 24 noiembrie 2025 Castig de 402 lei cu fotbal
Câștig extraordinar cu biletul zilei la pariuri de luni, 24 noiembrie 2025. Sursă foto: Hepta
Astăzi pariem pe două întâlniri din campionatele Turciei și Angliei, în care evoluează echipe de nivel apropiat. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 4.02 la Superbet și așteptăm un profit incredibil cu biletul zilei la pariuri de luni, 24 noiembrie 2025.

Golurile de la Konyaspor – Antalyaspor aduc o cotă de 2.12 pentru biletul zilei la pariuri de luni, 24 noiembrie 2025

Deschidem biletul zilei de luni la pariuri cu meciul Konyaspor – Antalyaspor, din etapa a 13-a din SuperLiga, programat de la ora 19:00. Este un duel interesant între două echipe aflate în partea a doua a clasamentului.

Gazdele, acolo unde Marius Ștefănescu este mai mult rezervă și care a înscris doar în Cupa Turciei, vin după două înfrângeri consecutive. Un nou pas greșit ar însemna coborârea în zona periculoasă.

De partea cealaltă, oaspeții stau încă și mai prost având unul dintre cele mai modeste atacuri din campionat. În aceste condiții, am ales pronosticul ”interval goluri: 1-2”, pentru că și cota de 2.12 oferită de Superbet este foarte tentantă.

Cotă de 1.90 de la Manchester United – Everton

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este Manchester United – Everton, din runda a 12-a din Premier League, care va avea loc de la ora 22:00. Jocul de pe Old Trafford este unul extrem de important pentru ambele echipe.

În plin scandal privind prețurile uriașe stabilite de conducerea ”diavolilor” pentru abonamente, trupa lui Ruben Amorim a început să dea semne de viață adunând nu mai puțin de 5 jocuri consecutive fără înfrângere.

”Caramelele” speră ca în acest sezon să nu mai tremure pentru rămânerea în prima ligă, însă rezultatele de până acum sunt departe de a aduce liniștea în rândul fanilor. La acest meci vom miza pe varianta ”interval goluri în fiecare repriză: 1-3”, care are la Superbet o cotă de 1.90.

Biletul zilei aduce un profit potențial de 402 lei

Biletul zilei la pariuri luni 24 noiembrie 2025

În concluzie, pentru biletul zilei de luni la pariuri, avem de la Superbet o cotă de 2.12 pentru pronosticul ”interval goluri: 1-2” în meciul Konyaspor – Antalyaspor și o cotă de 1.90 pentru ”interval goluri în fiecare repriză: 1-3” la Manchester United – Everton care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 4.02. Numai bună pentru un câștig de 402 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
