Biletul zilei la pariuri, luni, 25 august 2025. Câștig de 661 de lei cu fotbal

Astăzi pariem pe două întâlniri din campionatele Spaniei și Italiei, în care sunt implicați români. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 6.61 la DON.RO și așteptăm un profit frumos cu biletul zilei la pariuri de luni, 25 august 2025.

Cotă de 3.50 de la Athletic Bilbao – Rayo Vallecano pentru biletul zilei la pariuri de luni, 25 august 2025

Deschidem biletul zilei de luni la pariuri cu meciul Athletic Bilbao – Rayo Vallecano, din etapa a 2-a din La Liga, programat de la ora 20:30. Este un duel extrem de interesant între două echipe de anvergură ale fotbalului spaniol.

Bascii jubilează după ce au reușit să-l păstreze pe Nico Williams, dorit cu insistență de Barcelona în această vară, iar superstarul a impresionat încă din start cu un gol și o pasă decisivă în runda inaugurală a campionatului.

De partea cealaltă, trupa lui Andrei Rațiu are un moral solid după victoriile cu Girona și Neman Grodno, din . În aceste condiții, am ales pronosticul ”PsF 2”, pentru că și cota de 3.50 oferită de DON.RO este foarte tentantă.

Golurile de la Inter Milano – Torino aduc o cotă de 1.88

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este Inter Milano – Torino, din prima rundă din Serie A, care va începe la ora 21:45. Jocul înseamnă debutul lui Cristi Chivu pe banca ”nerazzurrilor” în campionat.

, dorind să vadă cât de bine va rezista presiunii tehnicianul român și schimbările pe care acesta le-a adus cu adevărat după ce i-a luat locul lui Simone Inzaghi.

Torino are ambiții mult mai mari după aducerea lui Marco Baroni pe banca tehnică și visează să prindă un loc de cupe europene la finalul stagiunii. La acest meci vom miza pe varianta ”multigoluri: 3-5”, care are la DON.RO o cotă de 1.88.

Biletul zilei aduce un profit potențial de 661 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de luni la pariuri, avem de la DON.RO o cotă de 3.50 pentru pronosticul ”PsF 2” în meciul Athletic Bilbao – Rayo Vallecano și o cotă de 1.88 pentru ”multigoluri: 3-5” la Inter Milano – Torino, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 6.61. Numai bună pentru un câștig de 661 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.