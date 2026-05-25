Biletul zilei la pariuri, marți, 26 mai 2026. Câștig de 317 lei cu meciuri din Franța și Germania

În mare parte, campionatele s-au decis deja, însă mai sunt de jucat Astfel, în Franța și Zweite Bundesliga se dau lupte crâncene între echipe ce-și doresc să se salveze de la retrogradare și echipe care doresc să-și încoroneze performanța din acest sezon cu o promovare. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 3.17 la Betano și așteptăm un profit excelent cu biletul zilei la pariuri de marți, 26 mai 2026.

Cotă de 1.55 de la Saint Etienne – Nice pentru biletul zilei la pariuri de marți, 26 mai 2026

Saint Etienne este una dintre cele mai titrate echipe din Franța și Chiar dacă ultima dată când au reușit să triumfe în campionatul francez s-a întâmplat în 1981, alb-verzii continuă să fie o formație istorică și de tradiție.

De partea cealaltă, Nice a făcut un sezon foarte slab în Ligue 1, însă a avut șanse totuși să termine sezonul cu un trofeu, însă a fost învinsă fără drept de apel de Lens în finala Cupei Franței. Duelul va fi extrem de interesant, iar noi ne așteptăm la o partidă deschisă, tocmai de aceea vom miza pe „GG” pentru o cotă de 1,55 oferită de Betano.

Cota de 2.05 de la Furth – RW Essen completează biletul zilei de marți

Furth se află într-o situație critică în acest final de sezon. În Zweite Bundesliga, trei echipe din subsolul clasamentului au terminat la egalitate de puncte. Braunschweig s-a salvat, însă Dusseldorf a retrogradat în a III-a divizie germană, în timp ce Furth a încheiat pe loc de baraj, toate cu 37 de puncte.

Pentru a se salva de la retrogradare trebuie să treacă de RW Essen, după ce a fost învinsă la limită în partida tur, cu scorul de 1-0. Chiar dacă va porni cu un handicap de un gol în meciul de pe teren propriu, credem că experiența lui Furth își va spune cuvântul și va întoarce soarta calificării, tocmai de aceea pariem pe „Furth se salvează”, pentru o cotă de 2.05 oferită de Betano.

În concluzie, pentru biletul zilei de marți la pariuri, avem de la Betano o cotă de 1,55 pentru pronosticul „GG” la Saint Etienne – Nice și o cotă de 2.05 pentru „Furth se salvează de la retrogradare” în meciul Furth – RW Essen, care, combinate pe un singur bilet, ne dau o cotă totală de 3.17, numai bună pentru un câștig de 317 de lei, dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.