Biletul zilei la pariuri, luni, 25 mai 2026. Câștig de 472 de lei cu fotbal

Campionatele majore de pe „bătrânul continent” s-au încheiat în week-end-ul care tocmai a trecut, însă există în continuare echipe din vestul Europei care luptă pentru obiective majore, precum promovarea sau menținerea. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 4.72 la SUPERBET și așteptăm un profit frumos cu biletul zilei la pariuri de luni, 25 mai 2026.

Cotă de 2.10 la Paderborn – Wolfsburg pentru biletul zilei la pariuri de luni, 25 mai 2026

Luni, de la ora 21:30, va avea loc manșa secundă a barajului de menținere-promovare din Germania. Divizionara secundă Paderborn va primi vizita celor de la Wolfsburg, fosta campioană a Germaniei, care va încerca să evite o primă retrogradare din Bundesliga după 29 de ani în prima ligă. Meciul tur, disputat la Wolfsburg, s-a încheiat la egalitate, 0-0, așadar totul se va juca în manșa secundă.

Chiar dacă Paderborn beneficiază de avantajul terenului propriu, Wolfsburg este cotată cu prima șansă, datorită lotului mult mai valoros și experienței în elita fotbalului german. , în timp ce . Pentru acest joc am ales pronosticul „2 solist”, care la SUPERBET are o cotă de 2.10.

Cotă de 2.25 la Notts County – Salford City

De la ora 17:00, Notts County și Salford City se vor întâlni pe Wembley în finala barajului de promovare în League One, divizia a treia a fotbalului englez. Ambele au ajuns în această fază după victorii la limită în semifinale. Notts County a trecut de Chesterfield cu scorul general de 1-0, în timp ce echipa care îi are drept acționari pe și pe fostul său coechipier de la Manchester United, Gary Neville, a avut nevoie de prelungiri în retur pentru a o învinge pe Grimsby (2-1 și 2-2).

Salford a încheiat sezonul regulat pe locul 4, având un punct deasupra celor de la Notts County. Ambele au păstrat șanse la promovarea directă până în ultima etapă, însă lupta pentru locul 3 a fost câștigată de cei de la Cambridge United, care au urcat în al treilea eșalon alături de Bromley și MK Dons. Cei de la Salford se află într-o formă mai bună în acest final de sezon, așadar la acest duel vom miza pe varianta „X2 și ambele echipe marchează”, care are la SUPERBET o cotă de 2.25.

În concluzie, pentru biletul zilei de luni la pariuri, avem de la SUPERBET o cotă de 2.10 pentru pronosticul „2 solist” în meciul Paderborn – Wolfsburg și o cotă de 2.25 pentru „X2 și ambele echipe marchează” la Notts County – Salford City, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 4.72. Numai bună pentru un câștig de 472 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.