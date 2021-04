Biletul zilei la pariuri, luni, 26 aprilie 2021. Meciurile din Liga 1 și Serie A ne aduc peste 400 de lei!

Biletul zilei la pariuri de luni, 26 aprilie 2021, ne poate aduce un câștig de 414 de lei mulțumită unei cote totale de 4,14 oferită de Get’s Bet pentru cele două pronosticuri alese de noi. Mizăm 100 de lei pe două meciuri din Liga 1 și Serie A extrem de importante în lupta pentru evitarea retrogradării, respectiv în cursa pentru un loc în viitoarea ediție a cupelor europene.

Pentru început vă propunem un pronostic din liga 1. Întâlnirea la care ne-am oprit este cea dintre FC Voluntari și Viitorul Constanța, după echipe aflate în luptă directă pentru evitarea retrogradării. În mod normal nu există favorită, ambele echipe vor juca cu sabia deasupra capului, iar noi vom paria în consecință.

Cea de a doua selecție aduce față în față două dintre cele mai ofensive echipe din Serie A, Lazio, respectiv AC Milan. Prima este pe o poziție de Europa League, dar simte în ceafă răsuflarea concitadinei, Roma, și a celor de la Sassuolo. AC Milan este a doua în clasament, dar lupta pentru Liga Campionilor încă nu s-a încheiat.

Duelul dintre FC Voluntari și Viitorul Constanța ne aduce o cotă de 1,80 la biletul zilei

Întâlnirea de la periferia Bucureștiului este una extrem de importantă. Ambele oponente au mare nevoie de puncte pentru a-și asigura din timp prezența în viitorul campionat al Ligii 1. Este destul de evident că orice se poate întâmpla pe Arena ”Anghel Iordănescu” din Voluntari. Gazdele nu au mai pierdut acasă de trei partide, în vreme ce gruparea de la malul mării, cu Gică Hagi implicat din nou în strategia de pregătire continuă să arate rău în jocurile de pe teren străin.

Din noiembrie anul trecut și până la ora disputării acestei partide, FC Viitorul a obținut un singur succes, și acela în fața lui Dinamo, echipă care nu mai bate pe nimeni. În rest, într-o proporție aproximativ egală, dobrogenii au înșirat în linia de clasament remize (5) și înfrângeri (6). Pe lângă lipsa de rezultate onorabile, în cazul echipei lui Hagi vorbim și de o acută lipsă de inspirație.

Însă, nici ilfovenii nu strălucesc în ofensivă. Și în cazul lor vorbim despre o medie de goluri marcate per meci, acasă, puțin de tot peste 1. În consecință meciul dintre Voluntari și Viitorul nu ne va aduce spectacol sportiv. Și dacă echipele își vor da viața pe teren, suntem tentați să credem că o vor face apărându-se aglomerat. Vom merge așadar pe varianta „1X și sub 3,5 goluri”, pont ce are o cotă foarte bună de 1,80 la Get’s Bet.

Lazio – AC Milan, o confruntare specială care ne aduce la biletul zilei o cotă specială, de 2,25

În Italia, AC Milan a sperat că va da lovitura în acest sezon, dar s-a văzut depășită clar de Inter Milano, în lupta pentru supremație. ”Diavolul milanez” se menține pe treapta a doua a clasamentului (66 de puncte), dar evoluțiile absolut haotice de pe teren propriu au adus-o în situația în care își vede amenințată prezența în viitoarea ediție a Ligii Campionilor.

Echipele de pe pozițiile 3, 4 și 5, Atalanta (65p), Juventus (65p) și Napoli (63p), emit la rândul lor pretenții justificate la masa bogaților. Una dintre aceste echipe va trebui să spună pas, iar Milan nici nu se gândește să-și vadă risipită munca din ultimul sezon. Un alt argument pentru care vă propunem un pariu corect este acela că din februarie anul trecut Milan nu a făcut decât patru egaluri și a pierdut doar un meci pe teren străin.

La fel de ofensivă, de data aceasta pe propriul teren, este Lazio. Romanii sunt pe ultimul loc ce duce în Europa (6), dar marea rivală din Capitală și Sassuolo râvnesc și ele la participarea în viitoarea ediție a cupelor europene. Acestea fiind datele problemei suntem siguri că vom vedea un meci deschis, cu goluri multe, de ambele părți. Mizăm așadar pe „ambele marchează fără X”, care are o cotă de 2,25 la Get’s Bet.

414 de lei câștigați cu biletul zilei din 26 aprilie

În concluzie, cele două dueluri din România, respectiv din Italia ne aduc o cotă totală de 4,14 la Get’s Bet, iar noi vom miza pe aceste partide. În ambele partide ne așteptăm la evoluțiile pe care le anticipăm, ultradefensive la Voluntari, cu goluri puține, entuziasmante, la Roma.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.