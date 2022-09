Biletul zilei la pariuri, luni, 26 septembrie 2022. Mizăm pe jocurile din grupa A3 din Liga Națiunilor pentru un câștig de peste 470 de lei

Prima fază a Ligii Națiunilor se apropie de final, iar meciurile rămase sunt, unele dintre ele, decisive și extrem de atrăgătoare dacă ne gândim la parcursul unor echipe naționale. Pentru ziua de luni, 26 septembrie 2022, am ales ambele partide grupa a treia a primului eșalon valoric, pentru că suntem siguri că vom asista confruntări spectaculoase. Vom miza 100 de lei pe o cotă totală de 4,73 la .

Meciurile ultima etapă din grupa A3 a Ligii Națiunilor ne pot aduce un câștig de 473 de lei cu biletul zilei la pariuri

Deschidem biletul zilei de luni, 26 septembrie 2022, cu un meci istoric, un duel ce datează de mai bine de 100 de ani și care opune două dintre cele mai puternice echipe naționale din istoria fotbalului. Este vorba despre confruntarea dintre Anglia și Germania din etapa a 6-a din Liga Națiunilor. Dacă pentru naționala celor trei lei meciul nu mai are nicio importanță, nemții încă mai speră la locul 2 în clasamentul grupei A3.

Pentru cea de a doua alegere vom merge virtual la Budapesta pentru a urmări la lucru reprezentativa care a făcut cel mai impresionant salt valoric în ultimii ani și care, pe cale de consecință, este și revelația actualei ediții a Ligii Națiunilor. Pe Puskas Arena se vor afla față în față naționala Ungariei și cea a Italiei, ocupantele primelor două poziții ale clasamentului aceleași grupe A3. Avem toate motivele să credem că italienii nu vor câștiga la Budapesta.

Cotă de 1,72 pe biletul zilei în disputa Anglia – Germania

Prima propunere de pe biletul zilei de luni, 26 septembrie 2022, este așa cum spuneam ceva mai devreme cel mai așteptat duel din punct de vedere istoric, cel dintre Anglia și Germania. Rivalitatea fotbalistică dintre cele două națiuni datează de mai bine de un secol. În 1899 Anglia și Germania se înfruntau pentru prima oară, iar britanicii au câștigat primele patru meciuri la rând.

Însă, primul joc oficial, recunoscut de cele două federații este cel din 10 mai 1930 când, la Berlin, înfruntarea se termina la egalitate 3-3. În timp rivalitatea s-a acutizat, astfel că nu putem vorbi de foarte mult întâlniri, însă atunci când au avut loc au fost adevărate spectacole, pe teren și în tribune. De această dată vorbim de ultimul joc din prima fază a Ligii Națiunilor.

În prima partidă, din luna iunie, pe Allianz Arena cele două a remizat încă o dată 1-1. Pe Wembley nu mai putem vorbi de vreo miză sportivă, dar cu siguranță va fi un meci de ținut minte, fie și numai pentru a respecta rivalitatea dintre Anglia și Germania. este ultima în clasament și indiferent de rezultatul cu Germania, acolo va rămâne.

Nemții pe de altă parte încă aspiră la locul 2 în clasamentul grupei A3, ceea ce ne face să credem că vor forța victoria la Londra, nu doar de dragul statisticilor istorice, ci și pentru că o victoria a Ungariei în fața Italiei, în celălalt meci din grupă, ar duce reprezentativa lui Hansi Flick, așa cum spuneam pe locul 3. Asta nu înseamnă că englezii vor juca la alibi. Dimpotrivă. Așadar, vom paria pe: ”sub 2,5 goluri în meci”, care are la Betano o cotă de 1,72.

Ungaria – Italia ne aduce o cotă de 2,75 la biletul zilei

Mergem la Budapesta pe Puskas Arena pentru întâlnirea dintre Ungaria și Italia, confruntarea zilei în Liga Națiunilor. Evoluțiile naționalei din țara vecină au fost peste așteptările specialiștilor. și să termine neînvinsă dubla cu Germania. O singură înfrângere au ungurii, tocmai în fața adversarului de luni seara 1-2, la Cesena, pe 7 iunie.

Nu e greu de înțeles că Ungaria e lidera grupei A3 și a câștigat simpatia multor fani ai fotbalului din Europa. Tocmai de aceea credem că meciul de la Budapesta este cel mai așteptat din această ultimă etapă din Liga Națiunilor. Gazdele au două opțiuni pentru a-și păstra prima poziție din clasament – să câștige, sau să termine la egalitate cu campioana continentală en titre. Exact pe asta vom miza și noi, și anume pe faptul că Ungaria nu va pierde.

Este posibil orice într-un meci al Ungariei de azi, însă mergem și pe faptul că pe bancă este un italian care ar trebui să citească foarte bine jocul conaționalilor. Un atu în plus al ungurilor este și entuziasmul și convingerea că pot face meciuri memorabile în fața oricărui adversar. Pariem așadar, italienește, pe: ”1X și sub 2,5 goluri”, pont care are o cotă de 2,75 la .

Biletul zilei aduce un profit potențial de 473 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de luni, 26 septembrie 2022, la pariuri, avem de la o cotă de 1,72 pentru pronosticul ”sub 2,5 goluri” în duelul dintre Anglia și Germania și o cotă de 2,75 pentru ”1X și sub 2,5 goluri”, în disputa dintre Ungaria și Italia, care, combinate pe un singur bilet ne garantează un câștig de 473 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.