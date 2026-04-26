Biletul zilei la pariuri, luni, 27 aprilie 2026. Câștig de 310 lei cu fotbal

Luni se închid etapele din cele mai mari campionate ale Europei, iar de această dată vom avea câteva meciuri foarte interesante, de la mijlocul clasamentului, acolo unde Manchester United o va întâlni pe Brentford, iar Lazio se va duela cu Udinese. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 3.10 la WinBoss și așteptăm un profit excelent cu biletul zilei la pariuri de luni, 27 aprilie 2026.

Cotă de 1.87 de la Manchester United – Brentford pentru biletul zilei la pariuri de luni, 27 aprilie 2026

Manchester United – Brentford este un duel foarte interesant din Premier League. Chiar dacă gazdele au și ca asigurat locul în UEFA Champions League, oficialii își doresc să facă o figură frumoasă pe finalul sezonului. De cealaltă parte, Brentford, a cărui golgheter este pe val, speră la un rezultat bun pe „Old Trafford”.

Manchester United are o formă foarte bună, iar același lucru se poate spune și despre Brentford, „albinuțele” fiind neînvins în ultimele cinci runde din cel mai puternic campionat din lume. Pentru această partidă vom miza pe un meci în care elevii lui Michael Carrick se vor impune, „1 solist”, pentru o cotă de 1.87, oferită de WinBoss.

Cota de 1.66 de la Lazio – Udinese completează biletul zilei de luni

Următoarea partidă pe care am ales-o este cea dintre Lazio și Udinese. Gazdele au reușit să se califice dramatic în finala Cupei Italiei, acolo unde , astfel că moralul jucătorilor atinge cote înalte. De cealaltă parte, formația din Udine se află la mijlocul clasamentului și orice punct obținut poate ajuta.

Ne așteptăm la un meci , în care ambele echipe vor încerca să blocheze orice culoar spre poartă, astfel că partea ofensivă, cel mai probabil, va avea de suferit. În acest context, am ales să mizăm pe „Sub 2,5 goluri în meci” pentru o cotă bună de 1,66 oferită de WinBoss.

În concluzie, pentru biletul zilei de luni la pariuri, avem de la WinBoss o cotă de 1.87 pentru pronosticul „1 solist” la Manchester United – Brentford și o cotă de 1.66 pentru „Sub 2,5 goluri” în meciul Lazio – Udinese, care, combinate pe un singur bilet, ne dau o cotă totală de 3.10, numai bună pentru un câștig de 310 lei, dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.