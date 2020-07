Biletul zilei la pariuri, luni 27 iulie 2020. Câștigăm 290 de lei cu meciuri din ligile secunde

Biletul zilei la pariuri, luni 27 iulie 2020. Cu o ofertă destul de redusă din fotbalul de top european, pentru biletul zilei de luni la pariuri ne-am îndreptat atenția spre ligile secunde din Anglia și Italia. Am ales două meciuri cu implicații la promovare, am obținut o cotă totală de 2,89 de la Superbet și am putea înregistra la sfârșitul zilei un profit de aproape 190 de lei dacă vom miza 100 de lei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Deschidem biletul zilei de luni la pariuri cu partida Cardiff – Fulham (ora 21:45), turul semifinalei play-off-ului de promovare în Premier League. Se întâlnesc echipele care au terminat Championship-ul pe locurile 5, respectiv4, dar în mod sigur soarta calificării în finala de pe Wembley nu se va decide în această primă manșă.

Al doilea meci selectat pentru biletul de pariuri este cel dintre Empoli și Cosenza (ora 22:00), din cadrul etapei a 37-a din Serie B italiană. Gazdele sunt în luptă pentru a ocupa un loc în barajul de promovare în prima ligă, în timp ce oaspeții se chinuie din greu să scape de pozițiile care retrogradează direct.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cardiff – Fulham contribuie cu o cotă de 1,70 la biletul zilei la pariuri

Luni seara este programat meciul Cardiff – Fulham, turul celei de-a doua semifinale a play-off-ului de promovare din Championship. Fiind vorba de o confruntare în dublă manșă, ne așteptăm ca cele două echipe să practice un joc de tatonare, niciuna dintre ele nu va risca inutil pentru a nu-și compromite de pe acum șansele de a juca finala de pe Wembley.

Cardiff pare a fi echipa mai în formă, a câștigat ultimele 3 meciuri disputate în Championship, dar nici despre Fulham nu putem spune că stă rău la acest capitol, cu 3 succese și două remize în ultimele 5 partide. Avem echilibru și în ceea ce privește meciurile directe disputate la Cardiff, cu câte o victorii de fiecare parte și două remize în ultimele 4 confruntări. Sunt, așadar, toate premisele să asistăm la un meci strâns, iar variantă cea mai indicată de pariat ni se pare un „PSFX”, care are o cotă de 1,70 la Superbet.

ADVERTISEMENT

Golurile la Empoli – Cosenza aduc tot o cotă de 1,70

Al doilea meci selectat pentru biletul zilei de pariuri, Empoli – Cosenza din liga secundă italiană, are implicații atât în lupta pentru promovare, cât și în cea de evitare a retrogradării. Gazdele sunt pe locul 7 în clasament, care asigură prezența în barajul de promovare, dar au un avans de doar un punct față de contracandidatele Pisa și Chievo și nu-și permit niciun pas greșit în aceste ultime două etape.

Cosenza are și ea nevoie disperată de puncte, pentru că ocupă o poziție retrogradabilă direct, diferența de recuperat față de echipele aflate pe loc de baraj fiind de unu, respectiv două puncte. Surprinzător, oaspeții par a fi mult mai în formă, au 3 victorii consecutive, în timp ce Empoli are două înfrângeri în ultimele 3 meciuri.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fiind vorba de un meci de totul au nimic pentru ambele formații, este greu de dat un pronostic pe soliști, așa că vom alege varianta golurilor. Și cel mai plauzibil pronostic ni se pare „ambele marchează”, cotat cu 1,70 la Superbet, pentru că l-am întâlnit în ultimele două jocuri ale lui Empoli, în ultimele 4 ale Cosenzei și în două dintre ultimele 3 „directe” de la Empoli.

În concluzie, pentru biletul zilei de luni la pariuri avem două cote de 1,70 pentru pronosticurile „PSFX” la Cardiff – Fulham și „ambele marchează” la Empoli – Cosenza, care combinate pe același bilet ne dau o cotă totală de 2,89. Putem obține astfel un profit de aproape 190 de lei dacă vom alege să mizăm 100 de lei pe acest bilet.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ATENŢIE! Acestea sunt doar nişte pronosticuri ale tipsterilor FANATIK şi nu reprezintă o garanţie a câştigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază şi de sumele pe care alege să le mizeze.