Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, luni, 27 octombrie 2025. Câștig de 237 lei cu fotbal

Biletul zilei la pariuri de luni, 27 octombrie 2025, poate aduce un câștig de 237 lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Spania și Portugalia.
FANATIK
26.10.2025 | 22:30
Biletul zilei la pariuri luni 27 octombrie 2025 Castig de 237 lei cu fotbal
Biletul zilei la pariuri, luni, 27 octombrie 2025. Câștig de 237 lei cu fotbal
ADVERTISEMENT

S-a scurs un nou weekend plin de meciuri în cele mai tari campionate din Europa, dar fotbalul de clasă continuă și luni, 27 octombrie, iar noi, cu ajutorul MAXWIN, am pregătit un bilet cu două partide interesante, care ne poate rotunji veniturile la început de săptămână.

Biletul zilei la pariuri, luni, 27 octombrie 2025. Câștig de 237 lei cu fotbal

Primul meci care ne-a atras atenția este confruntarea din La Liga dintre Betis și Atletico. Echipa lui Diego Simeone vrea să se țină aproape de liderul din La Liga, însă formația din Sevilla va fi cu siguranță o nucă tare, având în vedere startul bun de sezon.

ADVERTISEMENT

Noi evităm un pariu solist, întrucât pare genul de meci în care orice se poate întâmpla. În schimb, ne așteptăm la un duel orientat pe faza de atac, iar la MAXWIN avem o cotă foarte atractivă de 1,81 pentru selecția total goluri peste 2,5 în Betis – Atletico.

Cota 1,31 la Moreirense – Porto

De asemenea, tot luni se joacă un meci tare în Portugalia. Porto merge pe terenul celor de la Moreirense, în căutarea celor trei puncte. Liderul clasamentului merge ceas, iar fanii nici nu se gândesc la un posibil insucces.

ADVERTISEMENT
VIDEO Susținătorii lui Călin Georgescu au făcut scandal la inaugurarea Catedralei Naționale. Au...
Digi24.ro
VIDEO Susținătorii lui Călin Georgescu au făcut scandal la inaugurarea Catedralei Naționale. Au intervenit jandarmii

Noi credem că Porto, favorita clară a meciului cu Moreirense, se va impune fără prea mari probleme, deși joacă în deplasare. La MAXWIN, cota oferită pentru selecția 2 solist este de 1,31 — una care ne poate ridica veniturile.

ADVERTISEMENT
Ce a făcut Gigi Becali, după ce i s-a spus ”NU” la sfințirea...
Digisport.ro
Ce a făcut Gigi Becali, după ce i s-a spus ”NU” la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului! A avut 60.000 € ”la mână”

În concluzie, pentru biletul zilei de luni, avem de la MAXWIN o cotă de 1,81 pentru selecția peste 2,5 goluri în meciul Betis – Atletico și o cotă de 1,31 pentru 2 solist la Moreirense – Porto. Combinate pe același bilet, acestea ne oferă o cotă totală de aproximativ 2,37 — numai bună pentru un câștig de 237 de lei, dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

ADVERTISEMENT
Pontul zilei de sâmbătă, 25 octombrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 4.50...
Fanatik
Pontul zilei de sâmbătă, 25 octombrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 4.50 la Superbet pentru CFR Cluj – Farul
Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 25 octombrie 2025. Câștig de 377 de lei...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 25 octombrie 2025. Câștig de 377 de lei cu meciuri din Anglia, Franța și Germania
Biletul lui SuperGigi pentru etapa a 14-a din SuperLiga. Ce a pariat la...
Fanatik
Biletul lui SuperGigi pentru etapa a 14-a din SuperLiga. Ce a pariat la FC Argeș – Dinamo și CFR Cluj – Farul
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Imaginile pe care nu voiau să le vadă șefii lui Dinamo! S-a accidentat...
iamsport.ro
Imaginile pe care nu voiau să le vadă șefii lui Dinamo! S-a accidentat la antrenamente și a apărut în cârje la stadion
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!