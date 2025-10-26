ADVERTISEMENT

S-a scurs un nou weekend plin de meciuri în cele mai tari campionate din Europa, dar fotbalul de clasă continuă și luni, 27 octombrie, iar noi, cu ajutorul MAXWIN, am pregătit un bilet cu două partide interesante, care ne poate rotunji veniturile la început de săptămână.

Biletul zilei la pariuri, luni, 27 octombrie 2025. Câștig de 237 lei cu fotbal

Primul meci care ne-a atras atenția este confruntarea din La Liga dintre Betis și Atletico. vrea să se țină aproape de liderul din La Liga, însă formația din Sevilla va fi cu siguranță o nucă tare, având în vedere startul bun de sezon.

Noi evităm un pariu solist, întrucât pare genul de meci în care orice se poate întâmpla. În schimb, ne așteptăm la un duel orientat pe faza de atac, iar la MAXWIN avem o cotă foarte atractivă de 1,81 pentru selecția total goluri peste 2,5 în Betis – Atletico.

Cota 1,31 la Moreirense – Porto

De asemenea, tot luni se joacă un meci tare în Portugalia. Porto merge pe terenul celor de la Moreirense, în căutarea celor trei puncte. merge ceas, iar fanii nici nu se gândesc la un posibil insucces.

Noi credem că Porto, favorita clară a meciului cu Moreirense, se va impune fără prea mari probleme, deși joacă în deplasare. La MAXWIN, cota oferită pentru selecția 2 solist este de 1,31 — una care ne poate ridica veniturile.

În concluzie, pentru biletul zilei de luni, avem de la MAXWIN o cotă de 1,81 pentru selecția peste 2,5 goluri în meciul Betis – Atletico și o cotă de 1,31 pentru 2 solist la Moreirense – Porto. Combinate pe același bilet, acestea ne oferă o cotă totală de aproximativ 2,37 — numai bună pentru un câștig de 237 de lei, dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.