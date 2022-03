Biletul zilei la pariuri, luni, 28 martie 2022. Mizăm pe fotbal și tenis pentru un câștig de 850 de lei

Pentru ziua de luni, 28 martie 2022 vă propunem pentru biletul zilei la pariuri două meciuri, unul din fotbal, celălalt din circuitul mondial de tenis, mai exact de la Miami, unde așteptăm replica fostului lider mondial, după ce a pierdut poziția fruntașă. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 8,50 la şi așteptăm profitul.

Deschidem biletul zilei de luni, 28 martie 2022, la pariuri, cu duelul de la Miami Open dintre Daniil Medvedev și Martinez Pedro Portero. , poziție pe care a pierdut-o în favoarea lui Novak Djokovic, deși sârbul nu a primit acordul autorităților americane de a evolua la Indian Wells, respectiv Miami Open.

ADVERTISEMENT

Pentru a doua propunere revenim pe Bătrânul Continent pentru amicalul dintre Muntenegru și Grecia. Pe eleni i-am văzut în disputa cu România, la debutul noului selecționer al ”tricolorilor”, Edi Iordănescu și, deși nu ne-au impresionat, au reușit să se impună pe stadionul Steaua. Întâlnirea dintre Muntenegru și Grecia are, însă, farmecul ei și ne va rotunji veniturile.

Cotă de 4,25 pe biletul zilei în disputa Daniil Medvedev – Martinez Pedro

Prima propunere de pe biletul zilei de luni, 28 martie 2022, este așa cum spuneam mai devreme întâlnirea din 16-imile turneului de la Miami dintre Daniil Medvedev – Martinez Pedro. În ciuda estimărilor mai mult decât optimiste ale specialiștilor, care anticipează un succes fără emoții pentru Medvedev, noi vom încerca să vă convingem că merită să mizăm pe ceva în plus.

ADVERTISEMENT

Numărul 2 mondial, jucătorul din Rusia chiar nu ar trebui să aibă probleme (sportive) în disputa cu spaniolul clasat pe poziția 47 în topul mondial al jucătorilor profesioniști de tenis. Deși sunt apropiați ca vârstă, 26 de ani rusul, 24 de ani jucătorul iberic, primul are de partea luui experiența și rezultatele obținute în circuitul mondial.

De-a lungul carierei cei doi s-au mai întâlnit o singură dată, în 2020, la Australian Open, în primul tur, câștig de cauză având Medvedev, scor 7-5, 6-1, 6-3. Am amintit scorul tocmai pentru că numărul de seturi credem că ne va aduce un câștig semnificativ. Cu alte cuvinte nu vom miza pe un succes fără istoric al lui Medvedev, în minimum de seturi, așa cum preconizează mai toți specialiștii, ci vom merge cu încredere pe dorința lui Portero de a deminstra că este un jucător de Top 50.

ADVERTISEMENT

În plus, la Indian Wells, Daniil Medvedev a arătat că are anumite carențe la nivel mental, fiind eliminat prematur tocmai pentru că nu a reușit să-și controleze emoțiile. Vom miza așadar pe ”peste 2,5 seturi în meci”, care are la o cotă fantastică de 4,25.

Duelul amical dintre Muntenegru și Grecia ne aduce o cotă de 2,00 la biletul zilei

Pentru a doua propunere revenim la Sportul Rege, chiar dacă propunerea noastră este una amicală, respectiv meciul dintre Muntenegru și Grecia. După cum știm, în această perioadă se dispută mai puține meciuri în campionatele interne deoarece la nivel mondial se joacă partide în preliminariile Cupei Mondiale, sau…amicale pentru echipele ce au ieșit din cursa calificării.

ADVERTISEMENT

Pe greci i-au văzut și vineri, pe viu, pe stadionul Steaua, acolo unde au reușit să se impună la limită în fața României, s . Dincolo de aceste considerente emoționale, trebuie să recunoaștem că elenii au arătat foarte multă dezinvoltură în evoluția lor.

ADVERTISEMENT

Cu alte cuvinte arată ca o echipă care caută golul, fără să se închidă, îsnă, suficient de ermetic în defensivă, încât să nu lase spații libere pentru atacanții adverși. Și pentru că muntenegrenii sunt la rândul lor jucători luptători, dar și pentru că evoluează în fața propriilor suporteri vom miza în consecință pe ”ambele marchează”, care are o cotă excelentă, de 2,00 la .

Biletul zilei aduce un profit potențial de 850 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de luni, 28 martie 2022, la pariuri, avem de la o cotă de 4,25 pentru pronosticul ”peste 2,5 seturi în meci” în duelul de tenis dintre Daniil Medvedev și Martinez Pedro și o cotă de 2,00 pentru ”ambele echipe marchează”, în disputa dintre Muntenegru și Grecia care, combinate pe un singur bilet ne garantează un câștig de 850 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze. , oferit de tipsterii FANATIK a fost câștigător, iar cei care au ales să mizeze pe pronosticurile noastre s-au ales cu un ”premiu” în valoare de 588 de lei.