Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, luni, 29 decembrie 2025. Câștig de 334 de lei cu meciuri din Europa

Biletul zilei la pariuri de luni, 29 decembrie 2025, poate aduce un câștig de 334 de lei cu două meciuri din campionatele de top ale Europei din perioada sărbătorilor.
FANATIK
28.12.2025 | 22:30
Biletul zilei la pariuri luni 29 decembrie 2025 Castig de 334 de lei cu meciuri din Europa
Biletul zilei de luni, 29 decembrie, poate aduce un câștig frumos pe final de an. Sursă foto: Hepta
ADVERTISEMENT

Spectacolul oferit de campionatele importante din Europa continuă și duminică, pe 29 decembrie, iar noi încercăm să profităm de asta și să avem buzunarele pline înainte de noaptea dintre ani.

Ploaie de goluri la AS Roma – Genoa

Campionatul italian nu ia pauză nici în preajma nopții dintre ani, iar echipa patronată de Dan Șucu, Genoa, se va deplasa în capitală pentru duelul mult așteptat cu AS Roma.

ADVERTISEMENT

Ambele echipe doresc să încheie anul 2025 cu un rezultat pozitiv. Se anunță a fi un joc spectaculos pe „Olimpico”, astfel că mizăm pe pronosticul „peste 2,5 goluri marcate în meci” ce ne aduce o cotă de 2,37 din partea Superbet.

Porto vrea să încheie 2025 cu o victorie

Un alt meci foarte interesant vine din campionatul Portugaliei și le va aduce față în față pe Porto și AFS. Gazdele vor să încheie anul cu o victorie, pe când oaspeții vor să se apropie de zona de evitare a retrogradării.

ADVERTISEMENT
Fostul preşedinte al Curţii, Augustin Zegrean, despre actuala decizie a CCR: „Duminica nu...
Digi24.ro
Fostul preşedinte al Curţii, Augustin Zegrean, despre actuala decizie a CCR: „Duminica nu se judecă nicăieri în lume”

Porto conduce ierarhia din Portugalia cu 43 de puncte din 45 posibile, iar, cel puțin pe hârtie, duelul cu „lanterna roșie” pe teren propriu pare facil. Pentru acest duel am ales să mizăm pe pariul „gol marcat în ambele reprize”, care la Superbet are cota 1,41.

ADVERTISEMENT
FOTO Dragostea trece prin aer: miliardarul i-a făcut un cadou de 32.000.000 €...
Digisport.ro
FOTO Dragostea trece prin aer: miliardarul i-a făcut un cadou de 32.000.000 € soției sale românce, cu 46 de ani mai tânără

Așadar, biletul zilei format din cele două meciuri de mai sus aduce o cotă totală de 3,34 și cu o miză de 100 de lei putem câștiga 334 de lei, un profit frumos cu care să încheiem anul.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

ADVERTISEMENT
Biletul zilei la pariuri, vineri, 26 decembrie 2025. Câștig de 579 lei cu...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, vineri, 26 decembrie 2025. Câștig de 579 lei cu două meciuri de la Cupa Africii pe Națiuni
Biletul zilei la pariuri, joi, 25 decembrie 2025. Câștig de 393 lei cu...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, joi, 25 decembrie 2025. Câștig de 393 lei cu fotbal
Biletul zilei la pariuri, miercuri, 24 decembrie 2025. Câștig de 365 lei cu...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, miercuri, 24 decembrie 2025. Câștig de 365 lei cu fotbal la Cupa Africii pe Națiuni
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Zeljko Kopic amenință că pleacă de la Dinamo! Cu ce l-a supărat Andrei...
iamsport.ro
Zeljko Kopic amenință că pleacă de la Dinamo! Cu ce l-a supărat Andrei Nicolescu
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!