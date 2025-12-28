Biletul zilei la pariuri, luni, 29 decembrie 2025. Câștig de 334 de lei cu meciuri din Europa

Spectacolul oferit de campionatele importante din Europa continuă și duminică, pe 29 decembrie, iar noi încercăm să profităm de asta și să avem buzunarele pline înainte de noaptea dintre ani.
Campionatul italian nu ia pauză nici în preajma nopții dintre ani, iar echipa patronată de Dan Șucu, Genoa, se va deplasa în capitală pentru duelul mult așteptat cu AS Roma.
Ambele echipe doresc să încheie anul 2025 cu un rezultat pozitiv. Se anunță a fi un joc spectaculos pe „Olimpico”, astfel că mizăm pe pronosticul „peste 2,5 goluri marcate în meci” ce ne aduce o cotă de 2,37 din partea Superbet.
Un alt meci foarte interesant vine din campionatul Portugaliei și le va aduce față în față pe Porto și AFS. Gazdele vor să încheie anul cu o victorie, pe când oaspeții vor să se apropie de zona de evitare a retrogradării.
Porto conduce ierarhia din Portugalia cu 43 de puncte din 45 posibile, iar, cel puțin pe hârtie, duelul cu „lanterna roșie” pe teren propriu pare facil. Pentru acest duel am ales să mizăm pe pariul „gol marcat în ambele reprize”, care la Superbet are cota 1,41.
Așadar, biletul zilei format din cele două meciuri de mai sus aduce o cotă totală de 3,34 și cu o miză de 100 de lei putem câștiga 334 de lei, un profit frumos cu care să încheiem anul.
ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.