Am avut parte de un weekend cu meciuri de senzație în cele mai tari campionate din Europa de Vest, dar partidele de foc continuă și luni, iar noi am pregătit, cu ajutorul Betano, un bilet cu o cotă atractivă care ne poate rotunji veniturile.

Biletul zilei la pariuri, luni, 29 septembrie 2025. Câștig de 561 lei cu meciuri din Premier League și Serie A

Primul meci care ne-a atras atenția este confruntarea din Premier League dintre Everton și West Ham. Se înfruntă două echipe cu un start ezitant de sezon și care au nevoie uriașă de o victorie pentru a urca în clasament.

La West Ham s-a produs un șoc. , iar acesta e motivul care ne face să credem că londonezii vor câștiga. Totuși, suntem precauți și mergem pe selecția șansă dublă X2, care la Betano are cota 2,20.

Cota 2,55 la Genoa – Lazio

Tot luni se încheie etapa și în Serie A. Noi am ales să ne concentrăm pe partida dintre echipa , Genoa, și Lazio. Formația din capitala Italiei a adunat doar 3 puncte în primele 4 jocuri și riscă un sezon de coșmar.

Deși Lazio trece printr-o formă foarte proastă, cu 3 înfrângeri în 4 meciuri, romanii rămân favoriți în confruntarea cu Genoa lui Patrick Vieira. Iar la Betano avem cota 2,55 pentru pariul „2 solist”, una pe care e păcat să o ratăm.

În concluzie, pentru biletul zilei de luni la pariuri, Betano ne propune o cotă de 2,20 pentru selecția „X2” la Everton – West Ham și o cotă de 2,55 pentru pronosticul „2” la Genoa – Lazio. Combinate pe un singur bilet, acestea ne oferă o cotă totală de 5,61, numai bună pentru un câștig de 561 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.