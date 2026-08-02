Biletul zilei la pariuri, luni, 3 august 2026. Câștig de 591 de lei cu fotbal

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Astăzi pariem pe două întâlniri din campionatele Letoniei și Ungariei, în care vor evolua foste adversare în Europa ale echipelor românești. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 5.91 la Winmasters și așteptăm un profit magnific cu biletul zilei la pariuri de luni, 3 august 2026.

Cotă de 1.94 de la Auda – Ogre United pentru biletul zilei la pariuri de luni, 3 august 2026

Deschidem biletul zilei de luni la pariuri cu meciul FK Auda – Ogre United, din etapa a 25-a a campionatul Letoniei, programat de la ora 18:00. Este un duel în care echipa gazdă pornește din postura de mare favorită.

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Auda este pe cai mari după ce . Înaintea unui nou joc în Europa, alb-verzii vor evolua și în campionat cu modesta Ogre United, aflată pe ultimul loc în clasament.

Oaspeții vin ca la tăiere pe terenul unei dintre cele mai bune echipe din Letonia, iar șansele să se aleagă cu ceva tind spre zero. La acest meci vom miza pe varianta ”total goluri: peste 3.5”, care are la Winmasters o cotă de 1.94.

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Victoria lui Zalaegerszeg aduce o cotă de 3.05

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este Zalaegerszeg – Paksi SE, din runda a 2-a a campionatului Ungariei, care se va desfășura de la ora 18:30. Se anunță o partidă echilibrată între două formații de valori apropiate.

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Oaspeții, care în trecut , au un început excelent de sezon. Paksi s-a impus cu un spectaculos 4-2 pe teren propriu în fața vicecampioanei Ferencvaros.

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În schimb, Zalaegerszeg a avut parte de un start ratat, înfrângere cu 3-0 pe terenul lui MTK Budapesta, și va dori să se revanșeze în fața propriilor suporteri. În aceste condiții, am ales pronosticul ”rezultat final: 1”, pentru că și cota de 3.05 oferită de Winmasters este foarte tentantă.

Biletul zilei aduce un profit potențial de 591 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de luni la pariuri, avem de la Winmasters o cotă de 1.94 pentru pronosticul ”total goluri: peste 3.5” în meciul FK Auda – Ogre United și o cotă de 3.05 pentru ”rezultat final: 1” la Zalaegerszeg – Paksi SE, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 5.91. Numai bună pentru un câștig de 591 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

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ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.