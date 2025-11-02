Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, luni, 3 noiembrie 2025. Câștig de 432 de lei cu fotbal din Italia!

Biletul zilei la pariuri de luni, 3 noiembrie 2025, poate aduce un câștig de 432 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din prima ligă a Italiei.
Cristian Măciucă
02.11.2025 | 22:12
Biletul zilei la pariuri, luni, 3 noiembrie 2025. Câștig de 432 de lei cu fotbal din Italia! FOTO: hepta.ro
Biletul zilei la pariuri de luni, 3 noiembrie 2025, ne propune ultimele două meciuri ale etapei a 10-a din Italia. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 4,32 la MAXWIN și așteptăm un câștig substanțial.

Cotă de 2,47 de la Sassuolo – Genoa

Sassuolo și Genoa sunt adversare în etapa a 10-a din Serie A. Meciul de pe Mapei Stadium – Citta del Tricolore este programat luni, 3 noiembrie, de la ora 19:30.

Gazdele sunt pe locul 10, cu 13 puncte, la patru lungimi de locurile care duc în cupele europene. Sassuolo e favorită la victorie. Are trei victorii în ultimele cinci partide și e pe zero la golaveraj.

De cealaltă parte, Genoa e într-o situație dramatică. După 9 etape, echipa patronată de Dan Șucu nu a bifat nicio victorie și e ultima în Serie A, cu doar trei puncte. Din acest motiv, afaceristul român a luat o decizie în forță: i-a demis pe antrenorul Patrick Vieira și pe directorul sportiv Marco Ottolini.

Din acest motiv, am ales să mergem pe varianta „1 solist” la partida dintre Sassuolo și Genoa, care la MAXWIN are o cotă de 2,47.

Cotă de 1,75 de la Lazio – Cagliari

Meciul care trage cortina peste etapa a 10-a din Serie A este cel dintre Lazio și Cagliari. Partida de pe Olimpico e programată luni, 3 noiembrie, de la ora 21:45.

Lazio este pe locul 12, cu 12 puncte, la cinci lungimi de ultima poziție care duce în cupele europene. De cealaltă parte, Cagliari este a 14-a în Serie A, cu 9 puncte. Forma de moment este de partea lui Lazio, care n-a pierdut în ultimele cinci partide, în care a bifat și două victorii.

Lazio are golaveraj pozitiv, 11-7, în timp ce Cagliari e pe minus, cu 9 goluri marcate și 12 încasate. Lazio i-a dat minim 2 goluri lui Cagliari în 8 din ultimele 10 partide, de aceea vom alege pronosticul „Lazio peste 1,5 goluri”, care la MAXWIN are o cotă de 1,75.

Profit important cu biletul zilei la pariuri, luni, 3 noiembrie 2025

Biletul zilei la pariuri
Biletul zilei la pariuri luni 3 noiembrie

În concluzie, pentru biletul zilei de luni la pariuri, avem de la MAXWIN o cotă de 2,47 pentru pronosticul „1 solist” în meciul Sassuolo – Genoa și o cotă de 1,75 pentru „Lazio peste 1,5 goluri” la Lazio – Cagliari, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 4,32. Numai bună pentru un câștig de 432 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
