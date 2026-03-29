Biletul zilei la pariuri, luni, 30 martie 2026. Câștig de 333 de lei cu fotbal

Biletul zilei la pariuri de luni, 30 martie 2026, poate aduce un câștig de 333 de lei cu ajutorul a două meciuri amicale de fotbal între echipe naționale
Ciprian Păvăleanu
29.03.2026 | 22:30
Biletul zilei de luni este realizat pe baza a două meciuri amicale între echipele naționale. Foto: Hepta.ro
Până la finalele din barajele pentru Campionatul Mondial, iubitorii de fotbal trebuie să se mulțumească cu meciurile amicale între echipe naționale. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 3.33 la WinBoss și așteptăm un profit excelent cu biletul zilei la pariuri de luni, 30 martie 2026.

Cotă de 1.80 de la Cipru – Moldova pentru biletul zilei la pariuri de luni, 30 martie 2026

Marți se întorc meciurile cu miză, însă până atunci continuă partidele amicale. Unul dintre duelurile internaționale de luni este cel dintre Cipru și Moldova, două echipe cu care naționala noastră s-a confruntat de curând. Dacă pe vecinii de peste Prut i-am întâlnit tot într-un meci amical, cu ciprioții ne-am duelat de patru ori pe parcursul mandatului lui Mircea Lucescu, în Nations League și preliminariile Campionatului Mondial.

Cipru s-a dovedit a fi o echipă surprinzătoare, mai ales odată cu schimbarea de antrenor. „Tricolorii” noștri au avut viața grea contra ciprioților în preliminarii, mai ales în meciul în care au reușit să-i întoarcă pe elevii lui Mircea Lucescu de la scorul de 2-0. Deși meciurile amicale sunt imprevizibile, vom miza pe victoria naționalei din Cipru contra Republicii Moldova. „1 solist” pentru o cotă de 1.80 oferită de WinBoss

Cota de 1.85 de la Germania – Ghana completează biletul zilei de luni

Un alt amical interesant al zilei de luni este cel dintre Germania – Ghana, două naționale foarte tari, care vor participa la turneul final al Campionatului Mondial din 2026. Deși la prima vedere duelul pare dezechilibrat, ghanezii au destui jucători cu care se pot lăuda, precum Thomas Partey sau Antoine Semenyo.

Formația de pe continentul african a clacat în primul amical din această acțiune a naționalei și a pierdut cu 1-5 în fața Austriei. Deoarece cota pentru victoria nemților este destul de mică, vom miza pe un meci în care „Ambele echipe marchează”, pariu pentru care WinBoss oferă o cotă de 1,85.

În concluzie, pentru biletul zilei de luni la pariuri, avem de la WinBoss o cotă de 1.80 pentru pronosticul „1 solist” la Cipru – Moldova și o cotă de 1.85 pentru „GG” în meciul Germania – Ghana, care, combinate pe un singur bilet, ne dau o cotă totală de 3.33, numai bună pentru un câștig de 333  lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

