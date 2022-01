Biletul zilei la pariuri, luni, 31 ianuarie 2022. Meciurile din România și Franța ne aduc un câștig de peste 450 de lei

Astăzi pariem pe două întâlniri din România și Franța în care joacă cele mai puternice formații din respectivele țări. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 4,69 la şi aşteptăm un profit substanțial.

Deschidem biletul zilei de șuni la pariuri cu meciul CFR Cluj – FC Botoșani, din etapa a 23-a din Liga 1, care va începe la ora 20:00. Liderul primește vizita unei formații incomode care are o serie excelentă de jocuri fără înfrîngere.

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este Paris Saint-Germain – OGC Nice, din optimile de finală ale Cupei Franței, care are startul la ora 22:15. Parizienii sunt lideri autoritari în campionat, astfel că se pot concentra și pe competiițiile eliminatorii.

Golurile de la CFR Cluj – FC Botoșani aduc o cotă de 2,27

Campioana vine după ce în derby-ul cu FCSB și mai mult ca sigur că Dan Petrescu și-a ”biciut” elevii pentru că au pierdut o șansă uriașă de a se desprinde în clasament.

Moldovenii au câștigat cu Sepsi și au ajuns la șase meciuri fără înfrângere în campionat. Ultimul eșec a fost la mijlocul lui noiembrie pe terenul celor de la FCSB, dar formația lui Marius Croitoru joacă un fotbal frumos și caută tot timpul golul.

Clujenii par a fi mai ofensivi decât oricând cu Dan Petrescu pe bancă, astfel că așteptă un meci deschis în Gruia. În aceste condiții, am ales pronosticul ”ambele echipe înscriu”, pentru că și cota de 2,27 oferită de este foarte tentantă.

Cotă de 2,07 de la PSG – Nice pentru biletul zilei

Antrenorul Mauricio Pochettino se confruntă cu o serie de probleme de lot înaintea partidei cu Nice de pe Parc des Princes. Brazilianul Marquinhos, argentinienii Leandro Paredes și Angel Di Maria și pe costaricanul Keylor Navas sunt plecați la echipele naționale, iar Juan Bernat, Alexandre Letellier și Georginio Wijnaldum abia și-au reluat antrenamentele.

Vestea bună pentru colosul francez este că , deocamdată de unul singur. El nu va putea fi apt pentru jocul din Cupa Franței, dar se speră că va fi pregătit să joace în ”dubla” cu Real Madrid.

Nice păare o echipă renăscută sub comanda lui Christophe Galtier, reușind victorii pe linie în ultimele șase partide. La acest meci vom miza pe varianta ”nu înscriu ambele echipe și sub 4,5 goluri”, care are la o cotă de 2,07.

Biletul zilei aduce un profit potenţial de 469 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de luni la pariuri, avem de la o cotă de 2,27 pentru pronosticul ”ambele echipe înscriu” în meciul CFR Cluj – FC Botoșani și o cotă de 2,07 pentru ”nu înscriu ambele echipe și sub 4,5 goluri” la Paris Saint-Germain – OGC Nice, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 4,69. Numai bună pentru un câștig de 469 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.