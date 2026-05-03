Biletul zilei la pariuri, luni, 4 mai 2026. Câștig de 268 de lei cu fotbal din Anglia

Biletul zilei la pariuri de luni, 4 mai 2026, poate aduce un câștig de 268 de lei cu ajutorul a două meciuri tari din Premier League.
Biletul zilei de luni este realizat pe baza a două meciuri din Premier League.
Noua săptămână aduce confruntări extrem de tari în campionatul Angliei. Vom paria de această dată pe două meciuri din Premier League, ambele aducând față în față nume mari din „Țara Albionului”. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 2.68 la WinBoss și așteptăm un profit interesant cu biletul zilei la pariuri de luni, 4 mai 2026.

Cotă de 1.67 la Chelsea – Nottingham Forest, pentru pentru biletul zilei la pariuri, luni, 4 mai 2026

Primul meci către care ne îndreptăm atenția le are drept protagoniste pe Chelsea și Nottingham Forest. Gazdele au fost lovite recent de o veste răsunătoare: Mykhailo Mudryk a primit o suspendare de 4 ani pentru dopaj. De partea opusă, Forest luptă pentru calificarea în finala Europa League.

Chiar dacă Chelsea și-a pierdut vedeta, asta nu o va împiedica să lupte pentru toate cele 3 puncte și să profite mai ales de focusul adversarilor mai mult pe competiția europeană. În aceste condiții, vom selecta varianta „1 solist”, care are o cotă de 1.67 la WinBoss.

Cotă de 1.61 la Everton – Manchester City, pentru pentru biletul zilei la pariuri, luni, 4 mai 2026

Al doilea mare meci al zilei pe care ne concentrăm este cel dintre Everton și Manchester City. Gazdele au evitat în acest sezon subsolul clasamentului, unde obișnuiau să se afle în stagiunile precedente. Acum vor întâlni un adversar de calibru. Echipa lui Pep Guardiola s-a calificat în finala FA Cup și luptă în paralel și pentru titlu.

Având în vedere obiectivele stabilite, precum și un lot talentat și plin de jucători valoroși, ne așteptăm la multe goluri din partea „cetățenilor”. De aceea, vom miza la acest meci pe varianta „peste 2.5 goluri”, care are o cotă de 1.61 la WinBoss.

În concluzie, pentru biletul zilei de luni la pariuri, avem de la WinBoss o cotă de 1.67 pentru pronosticul „1 solist ” la Chelsea – Nottingham Forest și o cotă de 1.67 pentru „peste 2.5 goluri” în meciul Everton – Manchester City, care, combinate pe un singur bilet, ne dau o cotă totală de 2.68, numai bună pentru un câștig de 268 lei, dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

