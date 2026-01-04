Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, luni, 5 ianuarie 2026. Câștig de 621 de lei cu fotbal

Biletul zilei la pariuri de luni, 5 ianuarie 2026, poate aduce un câștig de 621 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal de la Cupa Africii pe Națiuni.
Traian Terzian
04.01.2026 | 22:30
Biletul zilei la pariuri de luni, 5 ianuarie 2026, poate aduce un câștig excelent. Sursă foto: @flickNewsngr
Astăzi pariem pe două întâlniri din optimile de finală ale Cupei Africii pe Națiuni, în care există favorite clare. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 6.21 la NetBet și așteptăm un profit formidabil cu biletul zilei la pariuri de luni, 5 ianuarie 2026.

Cotă de 1.80 de la Egipt – Benin pentru biletul zilei la pariuri de luni, 5 ianuarie 2026

Deschidem biletul zilei de luni la pariuri cu meciul Egipt – Benin, programat de la ora 18:00. Este un duel dezechilibrat la prima vedere, ”faraonii” fiind favoriți cerți la calificarea în sferturile de finală.

În ciuda faptului că se bazează pe doi jucători stelari, Mohamed Salah și Omar Marmoush, egiptenii nu au impresionat în faza grupelor deși au terminat pe primul loc. Au reușit două victorii la limită și o remiză, dar probabil că și-au păstrat forțele pentru fazele eliminatorii.

Beninul a prins unul dintre locurile 3 norocoase datorită victoriei la limită cu Botswana, în care unicul gol a fost marcat de fundașul Petrolului, Yohan Roche. La acest meci vom miza pe varianta ”total goluri: peste 2”, care are la NetBbet o cotă de 1.80.

Golurile de la Nigeria – Mozambic aduc o cotă de 3.45

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este Nigeria – Mozambic, care va avea loc de la ora 21:00. ”Super Vulturii” au arătat cel mai bine în faza grupelor și sunt considerați printre favoriți la câștigarea trofeului.

Cu o linie de mijloc foarte bine închegată și cu un atac stelar din care fac parte Victor Osimhen și Ademola Lookman, nigerienii au făcut spectacol în grupe și au marcat nu mai puțin de 8 goluri.

Însă, Mozambicul nu a arătat rău deloc și trebuie ținut cont că a învins Gabonul și a cedat la limită duelurile cu favoritele Coasta de Fildeș și Camerun. În aceste condiții, am ales pronosticul ”total goluri: peste 3.5”, pentru că și cota de 3.45 oferită de NetBet este foarte tentantă.

Biletul zilei aduce un profit potențial de 621 de lei

Biletul zilei la pariuri luni 5 ianuarie 2026

În concluzie, pentru biletul zilei de luni la pariuri, avem de la NetBet o cotă de 1.80 pentru pronosticul ”total goluri: peste 2” în meciul Egipt – Benin și o cotă de 3.45 pentru ”total goluri: peste 3.5” la Nigeria – Mozambic, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 6.21. Numai bună pentru un câștig de 621 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

Traian Terzian
