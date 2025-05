Biletul zilei la pariuri, luni, 5 mai 2025: cota 5.57 pentru duelurile din Premier League, La Liga și Serie A

de luni, 5 mai 2025, la pariuri este reprezentat de o cotă totală oferită de SUPERBET de 5.57 pentru 3 partide, câte una din Premier League, La Liga și Serie A. Cu 100 de lei mizați și cu puțin noroc pot fi câștigați 557 de lei.

Biletul zilei la pariuri, luni, 5 mai 2025: Superbet oferă cota 5.57

Cele 3 pronosticuri recomandate se referă la faptul că se vor marca sub 2.5 goluri la meciurile: Genoa – AC Milan (21:45, 1.92), Crystal Palace – Nottingham (22:00, 1.85) și Girona – Mallorca (22:00, 1.57).

ADVERTISEMENT

Cota 1.92 pentru sub 2.5 goluri la Genoa – AC Milan

Vom miza pentru partida Genoa – AC Milan pe faptul că în ultimele 5 confruntări disputate de formația patronată de Dan Șucu în Serie A nu s-au înscris 3 goluri. Același lucru s-a întâmplat și în precedentele două dueluri ale „diavolilor” din campionatul Italiei. În plus, în tur, cele două echipe au terminat la egalitate, 0-0.

Referitor la Crystal Palace – Nottingham (1.85) ne vom baza pe faptul că în ultimele 5 întâlniri directe dintre cele două formații nu au fost înregistrate mai mult de două goluri. În tur, Nottingham – Crystal Palace s-a încheiat 1-0.

ADVERTISEMENT

Pentru sub 2.5 goluri la Girona – Mallorca (1.57) vom paria pe faptul că se întâlnesc două formații cu potențial destul de scăzut de a crea goluri. Mallorca are doar 31 de goluri în 33 de etape, iar Girona 40. În același timp, 4 din ultimele 5 jocuri disputate de oaspeți în campionatul Spaniei s-au încadrat sub 2.5 goluri.

Sumarul biletului

Sintetizând, de luni, 5 mai 2025, constă într-o cotă totală de 5.57 la SUPERBET, formată la rândul ei din pariurile sub 2.5 goluri la Genoa – AC Milan (1.92), Crystal Palace – Nottingham (1.85) și Girona – Mallorca (1.57).

ADVERTISEMENT

ATENȚIE! Prezentul articol reprezintă o recomandare argumentată din partea FANATIK. Succesul unui bilet nu poate fi garantat în competiții desfășurate onest. Fiecare persoană este responsabilă, prin urmare, pentru decizia de a paria și pentru sumele mizate.