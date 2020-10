Biletul zilei la pariuri, luni 5 octombrie 2020. Profitul vine din fotbalul românesc

Biletul zilei la pariuri, luni 5 octombrie 2020. Zi săracă în fotbalul din campionatele Europei, pentru că urmează pauza cauzată de partidele pe care echipele naționale le vor susține în barajele pentru Euro 2020 sau în Liga Națiunilor. Totuși, am reușit să găsim pentru biletul zilei la pariuri două întâlniri atractive, ambele din România, am obținut o cotă totală de 2,70 de la Get’s Bet și am putea înregistra un câștig de 270 de lei dacă vom alege o miză de 100 de lei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Universitatatea Cluj – Panduri Târgu Jiu începe la ora 18:00 și este primul meci care l-am ales pentru biletul zilei de luni la pariuri. E o partidă total dezechilibrată, între o echipă care are pretenții de promovare în prima ligă și una care se zbate cu greu să scape de desființare.

Al doilea meci ales pentru biletul zilei la pariuri este UTA – Academica Clinceni (ora 21:00), care va închide etapa a șasea din Liga 1 la fotbal. Arădenii vin după o victorie de senzație pe terenul lui Dinamo și au nevoie de un rezultat bun, pentru a evada din zona fierbinte.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cotă de 1,64 pentru biletul zilei la pariuri de la U Cluj – Pandurii Tg. Jiu

Etapa a șasea din Liga 2 continuă astăzi cu partida U Cluj – Pandurii Tg. Jiu, gazdele fiind clar favorite în opinia caselor de pariuri. Clujenii au pretenții să ajungă în prima divizie, au făcut investiții masive în acest sens, dar deocamdată rezultatele încă nu se văd. Echipa antrenată de Costel Enache este momentan în afara primelor 6 locuri, care duc în play-off-ul de promovare, și nu are voie să facă niciun pas greșit.

Pandurii este cea mai slabă echipă din Liga 2, are înfrângeri pe linie de la începutul campionatului și la cum se prezintă lucrurile la Târgu Jiu e greu de crezut că va reuși să obțină foarte multe puncte. Dacă nu cumva se va desființa înainte de terminarea sezonului… Două goluri marcate și 13 primite în 4 partide, iată câteva elemente statistice care ne arată clar valoarea foarte scăzută a formației oaspete.

ADVERTISEMENT

În mod normal, la Cluj nu este loc de surprize astăzi, iar Universitatea ar trebui să obțină victoria fără nicio emoție. Cum însă cota pentru un succes simplu al gazdelor este foarte mică, vom forța puțin nota și vom miza pe faptul că acesta va fi obținut încă dinainte de pauză. Așa că vom miza pe pronosticul „1 pauză / 1 final”, care este cotat la Get’s Bet cu 1,64.

UTA – Academica contribuie cu o cotă de 1,64 la biletul zilei

UTA a fost marea performeră a etapei trecute din Liga 1, când a reușit să câștige pe terenul lui Dinamo, și acum caută o prima victorie pe teren propriu în fața Academicii Clinceni. Cele două formații sunt vecine de clasament, pe locurile 11 și 12, cu același număr de puncte, 5 din 5 partide, diferența fiind făcută de golaveraj: 5-4 Academica față de 5-5 UTA.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

UTA are un egal (0-0 cu FC Voluntrai) și o înfrângere (2-3 cu Poli Iași) pe teren propriu, în timp ce Academica este neînvinsă în deplasare până acum, cu două egaluri la Hermannstadt (2-2) și la Botoșani (0-0), În aceste condiții, ne așteptăm la un meci echilibrat, în care e greu de pronosticat un învingător clar.

Arădenii au avantajul terenului propiu și ar fi normal să-l valorifice, dacă nu pentru o victorie, măcar pentru a nu pierde. Cum însă ambele echipe au o medie de un gol marcat și primit pe meci, ne așteptăm să se înscrie de cel puțin două ori. Așa că vom combina cele două variante și vom alege pronosticul „1X și peste 1,5 goluri”, care are o cotă de 1,64 la Get’s Bet.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cotă totală de 2,70 pentru un posibil câștig de 270 de lei cu biletul zilei la pariuri

În concluzie, pentru biletul zilei de luni la pariuri, avem de la Get’s Bet o cotă de 1,64 pentru pronosticul „1 pauză / 1 final” la U Cluj – Pandurii Tg. Jiu și tot o cotă de 1,64 pentru pronosticul „1X și peste 1,5 goluri” la UTA – Academica Clinceni, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 2,70. Numai bună pentru un câștig de 270 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

Și trebuie să aveți încredere în noi, pentru că ieri a fost din nou o zi profitabilă pentru cei care au ales să meargă pe mâna tipsterilor FANATIK. Biletul de pariuri pe care vi l-am propus duminică a ieșit fără emoții, pentru că Real Madrid s-a impus clar la Levante, iar AC Milan a trecut lejer de Spezia și, în plus, s-au marcat și cel puțin 3 goluri în acest meci.

ADVERTISEMENT

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.