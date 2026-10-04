Biletul zilei la pariuri, luni, 5 octombrie 2026. Câștig de peste 370 de lei cu meciuri din Liga Națiunilor

ADVERTISEMENT

Ziua de luni propune mai multe partide interesante din a patra etapă a ediției 2026-2027 a UEFA Nations League. Pentru biletul zilei am ales 3 partide din cele mai puternice ligi ale competiției, A și B, și am adunat, la DON, un bilet cu o cotă de 3.71.

Biletul zilei la pariuri, luni, 5 octombrie 2026. Cotă de 1.88 la Italia – Turcia

Italia a debutat în Liga Națiunilor cu un eșec neașteptat, 0-2 pe teren propriu contra Belgiei, dar apoi la Bursa cu 4-1 și a obținut o remiză, 1-1, din duelul cu Franța. Luni, de la ora 21:45, „Squadra Azzurra” va înfrunta din nou echipa antrenată de Vincenzo Montella, care are un parcurs dezastruos până acum, cu 0 puncte și un singur gol marcat.

ADVERTISEMENT

Italienii pornesc cu prima șansă în meciul de la Bologna, ajutați și de faptul că Vincenzo Montella nu va putea conta pe starul Turciei, Arda Guler, care este suspendat după cartonașul galben încasat în prelungirile meciului cu Belgia. Așadar, ne așteptăm ca Italia să se impună, iar pentru acest duel am ales varianta „1 și peste 2.5 goluri”, care are o cotă de 1.88 la DON.

Se anunță spectacol pe Stade de France și echilibru în Ucraina – Ungaria

Tot în grupa A1 se dispută și partida dintre Franța și Belgia, care va avea loc începând cu ora 21:45 pe Stade de France. Duelul din prima etapă dintre cele două formații s-a încheiat cu victoria echipei lui , 1-0, unicul gol fiind înscris pe final de Michael Olise. Cele două echipe au trimis însă nu mai puțin de 30 de șuturi, dintre care 9 pe poartă, așadar partida de la Saint-Denis se anunță a fi una spectaculoasă. Pronosticul pe care l-am ales pentru acest joc este „Ambele echipe marchează”, cu o cotă de 1.57 la DON.

ADVERTISEMENT

În grupa B2 are loc, tot de la ora 21:45, partida dintre Ucraina și Ungaria, care va avea loc la Trnava, în Slovacia. Ambele echipe au câte un singur gol marcat în primele 3 etape, iar meciul ar putea fi din nou unul foarte echilibrat, ca și precedentul, câștigat de ucraineni cu 1-0. La acest duel mizăm pe pronosticul „Total goluri: sub 3.5”, cu o cotă de 1.25 la DON.

ADVERTISEMENT

În concluzie, pentru biletul zilei de luni la pariuri, avem de la DON.RO o cotă de 1.88 pentru selecția „1 și total goluri peste 2.5” în meciul Italia – Turcia, o cotă de 1.57 pentru „Ambele echipe marchează” în partida Franța – Belgia, și o cotă de 1.25 pentru pronosticul „Total goluri: sub 3.5” la Ucraina – Ungaria. Combinate pe un singur bilet, acestea ne dau o cotă totală de 3.71, perfectă pentru un câștig de 371 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ADVERTISEMENT

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.