Biletul zilei la pariuri, luni, 6 octombrie 2025. Câștig de 628 de lei cu tenis

Biletul zilei la pariuri de luni, 6 octombrie 2025, poate aduce un câștig de 628 de lei cu ajutorul a două meciuri de tenis din turneul feminin de la Wuhan.
Traian Terzian
05.10.2025 | 22:30
Biletul zilei la pariuri de luni, 6 octombrie 2025, aduce un câștig excelent. Sursă foto: Hepta

Astăzi pariem pe două întâlniri din primul tur al turneului WTA de la Wuhan, în care evoluează jucătoare din România. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 6.28 la DON.RO și așteptăm un profit frumos cu biletul zilei la pariuri de luni, 6 octombrie 2025.

Cotă de 2.28 de la Sorana Cîrstea – Jelena Ostapenko pentru biletul zilei la pariuri de luni, 6 octombrie 2025

Deschidem biletul zilei de luni la pariuri cu meciul Sorana Cîrstea – Jelena Ostapenko. Aflat pe final de carieră, sportiva din țara noastră deschide balul în competiția de la Wuhan în fața unei bune prietene.

Sorana vine după o înfrângere fără drept de apel în fața Karolinei Muchova în turul 2 la Beijing, dar pare să-și fi ridicat moralul după ce finalul lui septembrie l-a petrecut alături de iubitul său Ion Alexandru Țiriac.

Letona traversează o perioadă extrem de dificilă din punct de vedere sportiv, cu rezultate mai mult decât modeste, iar de acest lucru se poate agăța românca. La acest meci vom miza pe varianta ”total game-uri: sub 19.5”, care are la DON.RO o cotă de 2.28.

Victoria lui Jaqueline Cristian aduce o cotă de 2.75

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este McCartney Kessler – Jaqueline Cristian. Ambele jucătoare sunt în momente care nu le avantajează, însă pot oricând să-și ridice nivelul.

Românca și-a propus ca în 2025 să participe la mai puține turnee, dar să-și crească atât cât se poate calitatea jocului. Așa a ajuns să fie în Top 50, acolo unse află și adversara ei din runda inaugurală de la Wuhan.

Americanca nu a mai jucat deloc de la US Open, iar acesta ar putea fi un avantaj pentru Jaqueline, care are de partea sa și victoria în singurul meci direct. În aceste condiții, am ales pronosticul ”câștigător: Jaqueline Cristian”, pentru că și cota de 2.75 oferită de DON.RO este foarte tentantă.

Biletul zilei aduce un profit potențial de 628 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de luni la pariuri, avem de la DON.RO o cotă de 2.28 pentru pronosticul ”total game-uri: sub 19.5” în meciul Sorana Cîrstea – Jelena Ostapenko și o cotă de 2.75 pentru ”câștigător: Jaqueline Cristian” la McCartney Kessler – Jaqueline Cristian, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 6.28. Numai bună pentru un câștig de 628 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

