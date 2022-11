Biletul zilei la pariuri, luni, 7 noiembrie 2022. Câștig de aproape 350 de lei cu meciuri din SuperLiga și La Liga

Ziua de luni, 7 noiembrie 2022, vine cu mai multe meciuri interesante, iar după lungi analize am ales să mizăm pe două meciuri din SuperLiga și La Liga. Vom miza 100 de lei pe o cotă totală de 3,43 la și așteptăm un profit major.

Cotă de 2,02 la CFR Cluj – FC U Craiova 1948 pe biletul zilei la pariuri

CFR Cluj închide etapa a 17-a din SuperLiga cu meciul de pe teren propriu împotriva celor de la FC U Craiova, luni, 7 noiembrie, ora 21:00. Campioana României are un moral ridicat, .

Formația pregătită de Dan Petrescu are patru victorii consecutive în meciurile de pe teren propriu, iar o victorie cu formația patronată de Adrian Mititelu le-ar aduce mai multă liniște ardelenilor care se află în cursă de revenire pentru fotoliul de lider.

FC U Craiova are șase meciuri consecutive fără victorie în SuperLiga. , oltenii se află pe locul 14 în clasament la egalitate cu UTA pe locul 15. Formația pregătită de Dan Petrescu va căuta să își ia revanșa din tur, atunci când FC U Craiova se impunea cu 3-1. Ținând cont că CFR Cluj nu este adepta meciurilor cu multe goluri, vom miza pe varianta „rezultat meci & Peste/Sub: 1 și sub 3.5”, care are o cotă la de 2,02.

Vallecano – Real Madrid compensează cu o cotă de 1,70 pe biletul zilei la pariuri

Real Madrid se află la două puncte în spatele Barcelonei în La Liga, însă „galacticii” îi pot depăși pe „extratereștrii” cu o victorie în fața celor de la Vallecano, luni, 7 noiembrie, ora 22:00. Pe teren străin, formația pregătită de Carlo Ancelotti a câștigat toate cele 6 partide în acest sezon în campionat.

De cealaltă parte, Vallecano se află la jumătatea clasamentului din La Liga și s-a dovedit a fi o nucă tare pe teren propriu. Formația pregătită de Andoni Iraola are patru meciuri consecutive fără înfrângere pe teren propriu, iar în ultima partidă a învins-o în deplasare pe Sevilla.

Totuși, campioana Spaniei și deținătoarea en-titre a trofeului Champions League, Real Madrid are nevoie de victorie pentru a reveni pe primul loc în La Liga. Vom miza pe varianta „2 solist”, care la are o cotă de 1,70.

Biletul zilei la pariuri aduce un profit potențial de 343 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de luni la pariuri, avem de la o cotă de 2,02 pentru pronosticul „rezultat meci & Peste/Sub: 1 și sub 3.5” în meciul CFR Cluj – FC U Craiova și o cotă de 1,70 pentru „2 solist” la Vallecano – Real Madrid, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 3,43. Numai bună pentru un câștig de 343 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.