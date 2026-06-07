Biletul zilei la pariuri, luni, 8 iunie 2026. Câștig de 448 de lei cu fotbal

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Astăzi pariem pe două întâlniri amicale la nivel de naționale, în care echipele pregătesc participarea la Cupa Mondială. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 4.48 la MrBit și așteptăm un profit extraordinar cu biletul zilei la pariuri de luni, 8 iunie 2026.

Cotă de 1.95 de la Olanda – Uzbekistan pentru biletul zilei la pariuri de luni, 8 iunie 2026

Deschidem biletul zilei de luni la pariuri cu meciul Olanda – Uzbekistan, programat de la ora 21:45. Cele două se vor întâlni pe Icahn Stadium din New York, iar acest joc este ultima reprezentație înainte de participarea la Cupa Mondială.

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”Portocala mecanică” este, ca de obicei, una dintre favorite să ajungă în fazele înalte ale competiției. Surpriza vine din faptul că la ediția din acest an.

Este adevărat că Ronald Koeman beneficiază de o pleiadă de fotbaliști de mare valoare, astfel că amicalul cu Uzbekistan este un bun prilej de a pune la punct ultimele detalii. La acest meci vom miza pe varianta ”Memphis Depay marchează oricând”, care are la MrBit o cotă de 1.95.

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Golurile de la Franța – Irlanda de Nord aduc o cotă de 2.30

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este Franța – Irlanda de Nord, care va avea loc de la ora 22:10. Duelul de la Lille este ultimul joc de pregătire al reprezentativei ”cocoșului galic” înainte de plecarea spre tărâmul american.

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Trupa lui Didier Deschamps vrea să spele și este de așteptat un adevărat forcing din partea vedetelor Mbappe, Dembele sau Olise.

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Nord-iralndezii au început o întinerire a lotului după ratarea calificării la turneul final, iar nou veniții vor să-l impresioneze pe selecționerul Michael O’Neill. În aceste condiții, am ales pronosticul ”ambele echipe să înscrie: da”, pentru că și cota de 2.30 oferită de MrBit este foarte tentantă.

Biletul zilei aduce un profit potențial de 448 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de luni la pariuri, avem de la MrBit o cotă de 1.95 pentru pronosticul ”Memphis Depay marchează oricând” în meciul Olanda – Uzbekistan și o cotă de 2.30 pentru ”ambele echipe să înscrie: da” la Franța – Irlanda de Nord, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 4.48. Numai bună pentru un câștig de 448 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

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ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.