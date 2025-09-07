Am avut parte de un weekend plin de meciuri interesante în iar drumul spre turneul final din America de Nord continuă. Noi am pregătit o selecție de două partide tari pentru biletul zilei de luni, 8 septembrie, de la Superbet, care, combinate, ne pot aduce un venit în plus la început de săptămână.

Biletul zilei la pariuri, luni, 8 septembrie 2025. Câștig de peste 243 de lei cu fotbal

Primul duel care ne-a atras atenția este Israel – Italia. Squadra Azzurra a câștigat clar partida cu Estonia de săptămâna trecută, scor 5-0, iar Un eventual insucces ar periclita serios șansele la primul loc în grupă.

Din acest motiv, mizăm pe o victorie clară a Italiei în meciul cu Israel, de luni seara. Squadra Azzurra nu are voie să mai facă pași greșiți în grupă, iar la Superbet selecția „2 solist” are cota 1,44, una pe care e păcat să o ratăm.

Cota 1,69 la Grecia – Danemarca

Un alt meci tare al zilei de luni, 8 septembrie, se joacă în Grecia. Elenii primesc vizita Danemarcei. Nordicii sunt pe locul 3 într-o grupă extrem de echilibrată și visează cu ochii deschiși la o calificare istorică la Campionatul Mondial de anul viitor.

Noi evităm să mergem pe mâna unui pariu solist pentru partida dintre Grecia și Danemarca. În schimb, ne orientăm atenția spre numărul de goluri. Se anunță un joc echilibrat, cu nu foarte multe faze de poartă, iar la Superbet avem cota 1,69 pentru pronosticul „total goluri sub 2,5”.

În concluzie, pentru biletul zilei de luni la pariuri, avem de la Superbet o cotă de 1.44 pentru pronosticul „2 solist” în meciul Israel – Italia și o cotă de 1.69 pentru „total goluri sub 2,5” în partida Grecia – Danemarca, care, combinate pe un singur bilet, ne dau o cotă totală de 2.43. Numai bună pentru un câștig de 243 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.