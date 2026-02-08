Biletul zilei la pariuri, luni, 9 februarie 2026. Câștig de 585 de lei cu meciuri de fotbal: pronosticul de la Dinamo – Universitatea Craiova

ADVERTISEMENT

Biletul zilei la pariuri pentru luni, 9 februarie 2026, ar putea aduce un câștig de 585 de lei cu 100 de lei pariați cu trei meciuri de fotbal, inclusiv Dinamo – Universitatea Craiova, capul de afiș al etapei cu numărul 26 din acest sezon regulat de SuperLiga.

Biletul zilei de luni, 9 februarie 2026, la pariuri: ce am ales la Dinamo – Universitatea Craiova

Este vorba bineînțeles despre două echipe care se luptă chiar pentru titlu în actuala stagiune și, în plus, practică un fotbal foarte ofensiv în principal, cu multe goluri marcate.

În mod evident, în baza situației din clasament din prezent, ambele formații țintesc în principiu victoria, așa că ne putem aștepta la un duel cu goluri Iar cota oferită de WinBoss pentru pronosticul „GG – Ambele echipe marchează” este mai mult decât atractivă, respectiv 2.00.

În continuare, alegem să mizăm pe un „1 solist” la meciul AS Roma – Cagliari din etapa cu numărul 24 din Serie A, la o cotă de 1.50, de asemenea la WinBoss. Echipa antrenată de Gian Piero Gasperini este, cel puțin pe hârtie, superioară din punct de vedere valoric față de gruparea din Sardinia și bineînțeles că beneficiază la această partidă și de avantajul terenului propriu.

Pe ce am mizat la AS Roma – Cagliari și FC Porto – Sporting

În plus, capitolinii au și mare nevoie de victorie în acest joc, în încercarea lor de a rămâne în cursa pentru locul 4 din , care asigură calificarea în UEFA Champions League. Roma vine după un egal cu Milan acasă, scor 1-1, și o înfrângere la Udine, scor 0-1. De partea cealaltă, Cagliari a obținut trei victorii la rând în campionat, acasă cu Juventus și Verona, 1-0 respectiv 4-0, și în deplasare cu Fiorentina, 2-1.

Nu în ultimul rând, luni seară se joacă și un derby în Portugalia, FC Porto – Sporting. Din nou este vorba despre două echipe în mod tradițional foarte ofensive, aflate în prezent pe primele două locuri în Portugalia, despărțite de 4 puncte, cu avantaj pentru „dragoni”, dar și despre o rivalitate accentuată.

Așadar, avem motive să credem că se vor marca goluri în această partidă și de aceea am ales să mizăm și aici pe pronosticul „GG – Ambele echipe marchează”, având la WinBoss o cotă foarte bună, de 1.95. Astfel, din aceste trei pronosticuri rezultă o cotă totală de 5.85, deci cu 100 de lei pariați putem obține suma de 585 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.