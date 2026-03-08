ADVERTISEMENT

Ne așteaptă o săptămână de foc, cu meciuri de gală în Champions League, însă nici luni nu este zi de pauză. Începutul săptămânii vine la pachet cu o serie de dueluri extrem de tari. Cu ajutorul celor de la WinBoss am construit un bilet interesant, care ne poate aduce profit.

Biletul zilei la pariuri, luni, 9 martie 2026. Câștig de 355 de lei cu fotbal

Primul meci pe care l-am ales să îl analizăm se joacă în Italia. Lazio primește pe teren propriu vizita celor de la Sassuolo. Cele două echipe au parte de un sezon mediocru. este neașteptat de jos în clasament și are nevoie de o victorie pentru a le reda moralul fanilor, care parcă și-au pierdut răbdarea în ultima perioadă.

ADVERTISEMENT

Noi mergem pe o victorie a echipei gazdă. Deși Lazio are parte de un sezon mult sub așteptări, are în continuare un lot valoros și ar trebui să ia fără prea mari probleme cele trei puncte din duelul cu Sassuolo de luni seara. La WinBoss, cota pentru 1 solist este de 2,19, una foarte bună.

Duel de foc în FA Cup

Și în F se joacă luni seara un meci tare. West Ham primește vizita celor de la Brentford pe London Park. Situația celor două echipe nu arată deloc bine, iar partida se anunță una de luptă. La prima vedere însă, echipa din capitala Angliei pleacă cu prima șansă.

ADVERTISEMENT

Noi evităm totuși un pariu solist, întrucât pare genul de meci în care pot apărea surprize. În schimb, alegem să mizăm pe selecția „Ambele echipe marchează – Da”, care la WinBoss are cota 1,62. Este una ceva mai mică, dar ne oferă mai multă siguranță.

ADVERTISEMENT

În concluzie, pentru biletul zilei de luni la pariuri avem de la WinBoss o cotă de 2,19 pentru pronosticul „1 solist” în meciul Lazio – Sassuolo și o cotă de 1,62 pentru selecția „ambele echipe marchează – da” în partida West Ham – Brentford. Combinate pe același bilet, cele două pronosticuri ne oferă o cotă totală de 3,55, suficient de atractivă pentru un câștig de 355 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.