Biletul zilei la pariuri, marți, 1 februarie 2022. Meciurile din preliminariile pentru Cupa Mondială, din America de Sud, ne aduc un câștig de peste 330 de lei

Pentru ziua de marți, 1 februarie 2022, vă propunem două meciuri extrem de atrăgătoare pentru biletul zilei la pariuri. Sunt două înfruntări pe care le așteptăm cu interes, în care echipele ce se vor afla față în față au toate motivele să fie implicate 100% în cele două dispute. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 3,32 la şi așteptăm profitul.

Deschidem biletul zilei de marți, 1 februarie 2022, la pariuri, cu primul duel pe care l-am ales din preliminariile pentru Cupa Mondială din Qatar, zona Americii de Sud, și nu orice duel ci unul care le va opune pe două dintre reprezentativele obișnuite să evolueze la turneul final. Față în față se vor afla Argentina și Columbia.

Pentru a doua propunere ne pregătim să urmărim disputa zilei în calificările pentru CM 2022, dintre Peru și Ecuador, un mic derby din aceste preliminarii date fiind pozițiile celor două oponente în seria unică de calificare la Cupa Mondială. În acest caz vorbim de două echipe care nu sunt, neapărat, în prim-planul fotbalului mondial, dar sunt aproape de calificare.

Cotă de 1,68 pe biletul zilei în Argentina – Columbia

Prima propunere de pe biletul zilei de marți, 1 februarie 2022, este una mai mult decât interesantă. Față în față se vor afla două dintre reprezentativele care sunt obișnuite să joace la cel mai înalt nivel al fotbalului mondial. Sunt, însă, două echipe zgârcite în realizări în actualele calificări, dar acet lucru nu ne oprește să mizăm pe o ofertă bună.

Argentina e practic calificată în Qatar, pe când Columbia mai are de luptat pentru a-și vedea visul cu ochii. E o campanie de calificare dificilă pentru columbieni, dar naționala pregătită de Reinaldo Rueda e mereu pregătită să ofere surprize de mari proprorții.

Columbia are nevoie de un rezultat bun ca de aer pentru a nu ieși din calculele calificării, pentru că este în afara primelor 5 poziții din clasament înaintea ultimelor trei etape din finalul preliminariilor. Cu 17 puncte și un golaveraj deloc optimist, 16-18, columbienii nu au multe soluții, astfel că nici noi nu vom miza pe vreo mare surpriză.

Pentru că am aruncat o privire peste rezultatele celor două echipe, și pentru că am văzut ce poate Columbia în aceste preliminarii, vom paria în consecință, chiar dacă acest lucru nu este neapărat încurajator din punct de vedere al spectacolului. Vom miza, firesc, pe ”NU se marchează în ambele reprize”, care are la o cotă de 1,68.

Duelul Peru – Ecuador ne aduce o cotă de 1,98 la biletul zilei

Mizăm, așa cum spuneam, în a doua propunere a zilei tot pe un meci din calificările pentru turneul final al Cupei Mondiale din Qatar. De această dată analizăm un meci care ne-a atras atenția datorită poziționării celor două oponente.

Dacă este să ne raportăm la prezențele la Cupa Mondială (turnee finale), atât Peru, cât și Ecuador sunt două dintre naționalele ”mici” ale Americii de Sud. Peru are cinci prezențe, Ecuador doar trei. Însă, în actualele preliminarii cele două reprezentative sunt pe cai mari și au șanse reale.

Istoricul meciurilor directe și situația în care se află, în clasament, ne îndreptățesc să credem că vor da tot ce au mai bun să înscrie, pentru că entuziasmul e la cote ridicate în ambele tabere. Așadar vom miza pe ”ambele echipe marchează”, care are o cotă foarte bună de 1,98 la .

Biletul zilei aduce un profit potențial de 332 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de marți, 1 februarie 2022, la pariuri, avem de la Unibet o cotă de 3,32 pentru pronosticul ”NU se marchează în ambele reprize” în meciul dintre Argentina și Columbia și o cotă de 1,98 pentru ”ambele marchează”, în meciul dintre Peru și Ecuador care, combinate pe un singur bilet ne garantează un câștig de 332 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.