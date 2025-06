Biletul zilei la pariuri, marți, 1 iulie 2025. Câștig de 428 de lei cu fotbal

Astăzi pariem pe două partide de fotbal, una de la Campionatul Mondial al Cluburilor și cealaltă din prima ligă a Finlandei. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 4.28 la MaxBet și așteptăm un profit important cu biletul zilei la pariuri de marți, 1 iulie 2025.

Cotă de 1.87 la Real Madrid – Juventus pentru biletul zilei la pariuri de marți, 1 iulie 2025

Marți seară, de la ora 22:00, se dispută cel mai așteptat meci din , cel dintre Real Madrid și Juventus. Cele două formații vor lupta pentru un loc în sferturi pe Hard Rock Stadium din Miami Gardens, iar duelul se anunță a fi foarte interesant.

La primul turneu sub comanda lui Xabi Alonso, Real Madrid a câștigat grupa H, chiar dacă evoluțiile echipei nu au fost foarte convingătoare. După o remiză în primul meci, 1-1 cu Al Hilal, madrilenii au obținut două victorii, și 3-0 cu Red Bull Salzburg.

De cealaltă parte, Juventus a început excelent competiția, cu două victorii clare, 5-0 contra lui Al Ain și 4-1 cu Wydad Casablanca. Italienii au terminat însă pe locul 2 în grupă, deoarece au fost surclasați de Manchester City în ultima partidă, 2-5.

Ținând cont de forma inconstantă a celor două formații și de miza meciului, suntem de părere că partida va fi una echilibrată, așadar vom miza pe varianta „Pauză sau final – X”, care are la MaxBet o cotă de 1.87.

Cotă de 2.29 la KuPS – Gnistan

A doua dispută pe care o propunem la biletul zilei este cea dintre Kuopion Palloseura (KuPS) și Gnistan, din prima ligă a Finlandei, care va începe la ora 18:00. Gazdele, care ocupă locul 2, pornesc cu prima șansă contra unei formații aflate la mijlocul clasamentului.

Campioană în sezonul trecut, KuPS a strâns 26 de puncte în primele 14 etape din actuala stagiune, fiind la egalitate cu liderul Inter Turku, care are însă două meciuri în minus. De cealaltă parte, Gnistan are 16 puncte și ocupă locul 7. În aceste condiții, am ales pronosticul „1 pauză/1 final”, care la MaxBet are o cotă de 2.29.

În concluzie, pentru biletul zilei de marți la pariuri, avem de la MaxBet o cotă de 1.87 pentru pronosticul „Pauză sau final – X” în meciul Real Madrid – Juventus și o cotă de 2.29 pentru „1 pauză/1 final” la Kuopion Palloseura – Gnistan, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 4.28. Numai bună pentru un câștig de 428 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.