Biletul zilei la pariuri, marți, 1 noiembrie 2022. Câștig de peste 500 de lei cu meciuri din Champions League

Marți și miercuri, 1-2 noiembrie, au loc partide din ultima etapă a grupelor Champions League. Unele dintre echipe au obținut deja biletul spre optimi, în timp ce . Astăzi vom paria pe două meciuri și vom miza 100 de lei pe o cotă totală de 5,25 la și așteptăm un profit major.

Cotă de 2,02 la meciul Liverpool – Napoli pentru biletul zilei la pariuri

Primul duel va fi cel dintre Liverpool și Napoli din grupa A cu începere de la ora 22:00. Napoletanii traversează una dintre cele mai bune perioade din istorie. Sunt lideri în Serie A, după 12 etape și sunt calificați în „optimile” Champions League. „Cormoranii” sunt, de asemenea, în „optimi”, însă în campionat .

ADVERTISEMENT

A doua înfruntare Rangers – Ajax are loc tot în grupa A, din care mai fac parte Liverpool și Napoli. Scoțienii au un golaveraj dezastruos și nu au vreun punct, în timp ce Ajax are o singură victorie, cea din meciul tur cu formația lui Hagi.

Liverpool se află în criză de rezultate în Premier League. Formația pregătită de Jurgen Klopp se află pe locul 9 în campionat și vine după înfrângerea dureroasă de pe Anfield cu Nottingham. Totuși, în Champions League Liverpool are 4 victorii în 5 partide, singura înfrângere venind contra liderului Napoli.

ADVERTISEMENT

„Cormoranii” sunt deja calificați, iar cel mai probabil Jurgen Klopp se va concentra pe campionatul englez, acolo unde are mare nevoie de puncte pentru a recupera distanța față de Arsenal și Manchester City.

De cealaltă parte, Napoli are un sezon de toamnă incredibil. Italienii sunt lideri în Serie A, la o diferență de 5 puncte de locul 2. Și în Champions League napoletanii conduc ierarhia, cu maximum de puncte după 5 etape. În tur, meciul s-a încheiat 4-1 în favoarea lui Napoli, astfel meciul retur ne-ar putea oferi încă o dată o dispută cu multe goluri. Totuși, forma în care se află Napoli și problemele de la Liverpool ne-au făcut să alegem pronosticul „șansă dublă: X2”, care are o cotă de 2,02 la .

ADVERTISEMENT

Rangers – Ajax, celălalt meci din grupa A plusează cu o cotă de 2,60

Rangers are un golaveraj dezastruos în grupa A din Champions League. nu are niciun punct după 5 partide, a marcat o singură dată și a primit 19 goluri. Cele două echipe s-au întâlnit în prima etapă, iar olandezii s-au impus categoric, scor 4-0.

Nici Ajax nu stă bine la capitolul goluri încasate. Formația pregătită de Schrueder a primit 15 goluri în 5 meciuri și a marcat de 8 ori. Totuși, „lăncierii” au reușit să marcheze atât pe terenul celor de la Liverpool, cât și în plasa celor de la Napoli.

ADVERTISEMENT

Rangers va căuta să își spele imaginea în ultima etapă a grupelor Champions League, iar Ajax cu siguranță va marca pe Ibrox Stadium, după ce scoțienii au pierdut pe teren propriu, scor 1-7 cu Liverpool și 0-3 cu Napoli. Astfel, vom alege pronosticul „rezultat meci & peste/sub: 2 și peste 2.5 goluri”, care are o cotă de 2,60 la .

ADVERTISEMENT

Biletul zilei aduce un profit potenţial de 525 lei

În concluzie, pentru biletul zilei de marți la pariuri, avem de la o cotă de 2,02 pentru pronosticul ”șansă dublă: x2” la meciul Liverpool – Napoli și o cotă de 2,60 pentru „rezultat meci & peste/sub: 2 și peste 2.5 goluri” la Rangers – Ajax, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 5,25. Numai bună pentru un câștig de 525 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.