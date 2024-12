Biletul zilei la pariuri, marți, 10 decembrie 2024. Profit de 384 de lei cu două meciuri din Champions League

Marți și miercuri se vor disputa 18 meciuri, iar miza lor devine tot mai importantă. Clasamentul începe să se contureze, iar fiecare echipă luptă pentru calificarea în primăvara europeană. Pentru biletul zilei de marți, am ales două partide extrem de interesante. Cu doar 100 de lei investiți la Maxbet, putem obține un profit excelent.

Cotă de 2,34 de la Atalanta – Real Madrid pentru biletul zilei la pariuri de marți, 10 decembrie 2024

Unul dintre cele mai așteptate meciuri este Atalanta – Real Madrid. Italienii fac un nou sezon excelent și, în prezent, ocupă locul 5 în clasamentul general, o poziție care le-ar garanta prezența în optimile de finală. Echipa din Serie A joacă spectaculos pe teren propriu, iar fanii își doresc un duel de zile mari împotriva campioanei Europei.

Real Madrid, în schimb, trece printr-o perioadă complicată. Carlo Ancelotti pare să fi rămas fără soluții. Numeroși jucători sunt accidentați, iar vedetele echipei nu reușesc să fie decisive.

E foarte probabil să asistăm la un meci cu multe goluri. Ambele echipe se bazează mult pe atac și neglijează faza defensivă. Madrilenii sunt obligați să câștige, întrucât ocupă doar locul 24 în acest moment. Pentru acest duel, am ales selecția X2 și peste 2,5 goluri, care la Maxbet are o cotă de 2,34.

Shakhtar – Bayern Munchen ne sare în ajutor cu o cotă de 1,64

Un alt meci care ne-a atras atenția este Shakhtar – Bayern Munchen. Echipa din Ucraina nu a dezamăgit în acest sezon de Champions League. Gazdele au acumulat 4 puncte după 5 meciuri și păstrează șanse reale de calificare în primăvara europeană. Duelul cu echipa bavareză va fi, însă, unul extrem de complicat.

Bayern Munchen stă bine în clasament, ocupând locul 13, însă jucătorii lui Vincent Kompany își doresc o clasare în top 8. Germanii pornesc, evident, ca favoriți, iar meciul promite să fie spectaculos, cu multe goluri.

Pentru această partidă, am evitat un pariu solist din cauza cotei foarte mici. În schimb, mizăm pe vedeta lui Bayern, Harry Kane, care are șanse mari să marcheze din nou. Astfel, am ales pronosticul „Marcator (timp regulamentar): Harry Kane”. La Maxbet, această selecție are o cotă de 1,64.

Pentru biletul zilei de marți, Maxbet ne oferă o cotă de 2,34 pentru selecția „X2 și peste 2,5 goluri” în confruntarea Atalanta – Real Madrid, alături de o cotă de 1,64 pentru „Marcator (timp regulamentar): Harry Kane” în duelul Shakhtar – Bayern Munchen. Combinate pe un singur bilet, aceste selecții generează o cotă totală de 3,84.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.