Biletul zilei la pariuri, marți, 10 februarie 2026. Câștig de 732 de lei cu fotbal

Rundele din cele mai tari campionate din Europa continuă marți, iar noi mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 7.32 la Superbet și așteptăm un profit important cu biletul zilei la pariuri de marți, 10 februarie 2026.

Cotă de 1.59 de la Tottenham – Newcastle pentru biletul zilei la pariuri de marți, 10 februarie 2026

Marți, de la ora 21:30, Tottenham va primi vizita lui Newscastle într-un duel cu o miză foarte mare. Londonezii își doresc să se apropie de zona locurilor ce asigură prezența în cupele europene, iar echipa lui Eddie Howe vrea să treacă de seria de trei înfrângeri consecutive în Premier League.

Având avantajul terenului propriu, formația pregătită de Thomas Frank are șanse mari să marcheze, pe când Newcastle a dovedit pe parcursul acestui sezon că este o echipă care înscrie în meciurile dificile. La acest meci am ales să mizăm pe pronosticul „GG – ambele marchează”, care are o cotă de 1.59 la Superbet.

Cotă de 2.55 la Napoli – Como

Începând cu ora 22:00, Napoli va primi vizita celor de la Como în cadrul sferturilor de finală din Coppa Italia. Campioana en-titre evoluează pe teren propriu, însă elevii lui Cesc Fabregas sunt surpriza plăcută din acest sezon desfășurat în „Cizmă”.

Meciul se anunță a fi unul de care pe care, însă experiența jucătorilor antrenați de Antonio Conte poate face diferența. În acest context, am ales varianta „1 solist”, care la Superbet are o cotă de 2.55.

Victoria lui Manchester United ne aduce o cotă de 1.76 la biletul zilei de marți, 10 februarie

Încheiem biletul zilei de marți, 10 februarie, cu un meci foarte important din Premier League. și .

West Ham ocupă locul 18 în campionatul englez, pe când Manchester United se află pe ultima poziție care asigură prezența în Champions League. Prin cele prezentate anterior, am ales să mizăm pe „2 solist” în West Ham – Manchester United, pronostic care la Superbet are cota 1.76.

În concluzie, pentru biletul zilei de marți la pariuri, avem de la Superbet o cotă de 1.59 pentru pronosticul „GG – ambele marchează” la Tottenham – Newcastle, o cotă de 2.55 pentru „1 solist” în meciul Napoli – Como, și o cotă de 1.76 pentru „2 solist” în West Ham – Manchester United, care, combinate pe un singur bilet, ne dau o cotă totală de 7.32, numai bună pentru un câștig de 732 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.