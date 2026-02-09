Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, marți, 10 februarie 2026. Câștig de 732 de lei cu fotbal

Biletul zilei la pariuri de marți, 10 februarie 2026, poate aduce un câștig de 742 de lei cu ajutorul a trei meciuri de fotbal din Premier League și Seria A.
FANATIK
09.02.2026 | 22:30
Biletul zilei la pariuri marti 10 februarie 2026 Castig de 732 de lei cu fotbal
Biletul zilei de marți, 10 februarie, poate aduce un câștig de 732 de lei. Sursă foto: hepta
ADVERTISEMENT

Rundele din cele mai tari campionate din Europa continuă marți, iar noi mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 7.32 la Superbet și așteptăm un profit important cu biletul zilei la pariuri de marți, 10 februarie 2026.

Cotă de 1.59 de la Tottenham – Newcastle pentru biletul zilei la pariuri de marți, 10 februarie 2026

Marți, de la ora 21:30, Tottenham va primi vizita lui Newscastle într-un duel cu o miză foarte mare. Londonezii își doresc să se apropie de zona locurilor ce asigură prezența în cupele europene, iar echipa lui Eddie Howe vrea să treacă de seria de trei înfrângeri consecutive în Premier League.

ADVERTISEMENT

Având avantajul terenului propriu, formația pregătită de Thomas Frank are șanse mari să marcheze, pe când Newcastle a dovedit pe parcursul acestui sezon că este o echipă care înscrie în meciurile dificile. La acest meci am ales să mizăm pe pronosticul „GG – ambele marchează”, care are o cotă de 1.59 la Superbet.

Cotă de 2.55 la Napoli – Como

Începând cu ora 22:00, Napoli va primi vizita celor de la Como în cadrul sferturilor de finală din Coppa Italia. Campioana en-titre evoluează pe teren propriu, însă elevii lui Cesc Fabregas sunt surpriza plăcută din acest sezon desfășurat în „Cizmă”.

ADVERTISEMENT
George Simion, după ce Dragoș Sprînceană l-a numit „trădător de țară”: „Minciuni. Le...
Digi24.ro
George Simion, după ce Dragoș Sprînceană l-a numit „trădător de țară”: „Minciuni. Le fuge pământul de sub picioare”

Meciul se anunță a fi unul de care pe care, însă experiența jucătorilor antrenați de Antonio Conte poate face diferența. În acest context, am ales varianta „1 solist”, care la Superbet are o cotă de 2.55.

ADVERTISEMENT
Serena Williams a apărut pe ecran la Super Bowl și a urmat ”avalanșa”:...
Digisport.ro
Serena Williams a apărut pe ecran la Super Bowl și a urmat ”avalanșa”: ”Vrei să luăm otrava ta?” / ”Fără rușine”

Victoria lui Manchester United ne aduce o cotă de 1.76 la biletul zilei de marți, 10 februarie

Încheiem biletul zilei de marți, 10 februarie, cu un meci foarte important din Premier League. Manchester United traversează o perioadă de vis sub comanda lui Michael Carrick și poate bifa a 5-a victorie consecutivă.

West Ham ocupă locul 18 în campionatul englez, pe când Manchester United se află pe ultima poziție care asigură prezența în Champions League. Prin cele prezentate anterior, am ales să mizăm pe „2 solist” în West Ham – Manchester United, pronostic care la Superbet are cota 1.76.

ADVERTISEMENT

În concluzie, pentru biletul zilei de marți la pariuri, avem de la Superbet o cotă de 1.59 pentru pronosticul „GG – ambele marchează” la Tottenham – Newcastle, o cotă de 2.55 pentru „1 solist” în meciul Napoli – Como, și o cotă de 1.76 pentru „2 solist” în West Ham – Manchester United, care, combinate pe un singur bilet, ne dau o cotă totală de 7.32, numai bună pentru un câștig de 732 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

Fabulos! Cum arată biletul câștigător pe care SuperGigi a mizat 100.000 de lei....
Fanatik
Fabulos! Cum arată biletul câștigător pe care SuperGigi a mizat 100.000 de lei. Peste 1.000 de fani l-au copiat
Pontul zilei de duminică, 8 februarie. Bet Builder de cotă 4,25 la Superbet...
Fanatik
Pontul zilei de duminică, 8 februarie. Bet Builder de cotă 4,25 la Superbet pentru Oțelul – FCSB
Biletul zilei la pariuri, duminică, 8 februarie 2026. Câștig de 452 de lei...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, duminică, 8 februarie 2026. Câștig de 452 de lei cu fotbal
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Universitatea Craiova transferă în ziua derby-ului cu Dinamo! Ce jucător se alătură lotului lui...
iamsport.ro
Universitatea Craiova transferă în ziua derby-ului cu Dinamo! Ce jucător se alătură lotului lui Filipe Coelho
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!