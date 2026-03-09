Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, marți, 10 martie 2026. Câștig de 221 de lei cu două meciuri din Champions League

Biletul zilei la pariuri de marți, 10 martie 2026, poate aduce un câștig de 221 de lei cu ajutorul a două meciuri tari de fotbal din Champions League.
FANATIK
09.03.2026 | 22:30
Biletul zilei la pariuri marti 10 martie 2026 Castig de 221 de lei cu doua meciuri din Champions League
Biletul zilei la pariuri, marți, 10 martie 2026. Câștig de 221de lei cu două meciuri din Champions League
ADVERTISEMENT

Începe o săptămână cu totul specială pentru iubitorii fotbalului. Marți se joacă primele meciuri din optimile de finală UEFA Champions League. Se anunță dueluri de cinci stele între cele mai bune echipe din lume, iar noi, cu ajutorul Superbet, am pregătit un bilet care ne poate rotunji veniturile.

Biletul zilei la pariuri, duminică, 8 martie 2026. Câștig de 221 de lei cu două meciuri din Champions League

Primul meci pe care îl analizăm este Newcastle – Barcelona. Gruparea din Premier League vrea să producă surpriza și să o scoată din Champions League pe liderul din La Liga. Duelul se va juca în Anglia, iar returul este programat peste o săptămână pe Camp Nou. La prima vedere, catalanii sunt favoriți la calificare.

ADVERTISEMENT

Totuși, partida din manșa tur se anunță una imprevizibilă. Barcelona este o adevărată forță ofensivă, însă Newcastle a demonstrat în ultimii ani că poate pune probleme giganților din Europa. Noi evităm un pariu solist. În schimb, mergem pe selecția ambele echipe marchează, care la Superbet are o cotă excelentă de 1,41.

Radu Drăgușin dă piept cu Atletico Madrid

Un alt meci tare din optimile de finală UEFA Champions League este Atletico – Tottenham. Aici partida pare mai degrabă dezechilibrată. Spaniolii au trecut recent de Barcelona în Cupa Regelui, în dublă manșă, și sunt pe locul 3 în La Liga. În schimb, echipa lui Radu Drăgușin este în pericol să retrogradeze în Championship.

ADVERTISEMENT
Reacția Chinei după alegerea noului lider suprem iranian. Avertismentul către SUA și Israel
Digi24.ro
Reacția Chinei după alegerea noului lider suprem iranian. Avertismentul către SUA și Israel

Au mai fost surprize în Champions League, însă e greu de crezut că Tottenham poate emite în acest sezon pretenții pe terenul celor de la Atletico. Spaniolii sunt clar favoriți, iar noi nu putem rata cota de 1,57 oferită de Superbet pentru pronosticul 1 solist.

Fără precedent! Ce poate păți Iran, dacă decizia așteptată de întreaga planetă va...
Digisport.ro
Fără precedent! Ce poate păți Iran, dacă decizia așteptată de întreaga planetă va fi retragerea
ADVERTISEMENT

În concluzie, pentru biletul zilei din optimile UEFA Champions League avem de la Superbet o cotă de 1,41 pentru pronosticul „ambele echipe marchează” în meciul Newcastle – Barcelona și o cotă de 1,57 pentru „1 solist” la duelul Atletico – Tottenham. Combinate pe același bilet, cele două selecții ne oferă o cotă totală de 2,21, numai bună pentru un câștig de 221 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

ADVERTISEMENT
Pontul zilei de duminică, 8 martie. Bet Builder de cotă 4.59 la Superbet...
Fanatik
Pontul zilei de duminică, 8 martie. Bet Builder de cotă 4.59 la Superbet pentru Rapid – U. Craiova
Biletul zilei la pariuri, duminică, 8 martie 2026. Câștig de 400 de lei...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, duminică, 8 martie 2026. Câștig de 400 de lei cu fotbal
Pontul zilei de sâmbătă, 7 martie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 4.75...
Fanatik
Pontul zilei de sâmbătă, 7 martie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 4.75 la Superbet pentru FCSB – U Cluj
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Conducerea Universității Craiova a rupt tăcerea după ce Mirel Rădoi a semnat cu...
iamsport.ro
Conducerea Universității Craiova a rupt tăcerea după ce Mirel Rădoi a semnat cu rivala FCSB
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!