Biletul zilei la pariuri, marți, 10 martie 2026. Câștig de 221 de lei cu două meciuri din Champions League

Începe o săptămână cu totul specială pentru iubitorii fotbalului. Marți se joacă primele meciuri din optimile de finală UEFA Champions League. Se anunță dueluri de cinci stele între cele mai bune echipe din lume, iar noi, cu ajutorul Superbet, am pregătit un bilet care ne poate rotunji veniturile.

Biletul zilei la pariuri, duminică, 8 martie 2026. Câștig de 221 de lei cu două meciuri din Champions League

Primul meci pe care îl analizăm este Newcastle – Barcelona. Gruparea din Premier League vrea să producă surpriza și să o scoată din Champions League pe liderul din La Liga. Duelul se va juca în Anglia, iar returul este programat peste o săptămână pe Camp Nou. La prima vedere, catalanii sunt favoriți la calificare.

Totuși, partida din manșa tur se anunță una imprevizibilă. însă Newcastle a demonstrat în ultimii ani că poate pune probleme giganților din Europa. Noi evităm un pariu solist. În schimb, mergem pe selecția ambele echipe marchează, care la Superbet are o cotă excelentă de 1,41.

Radu Drăgușin dă piept cu Atletico Madrid

Un alt meci tare din optimile de finală UEFA Champions League este Atletico – Tottenham. Aici partida pare mai degrabă dezechilibrată. Spaniolii au trecut recent de Barcelona în Cupa Regelui, în dublă manșă, și sunt pe locul 3 în La Liga. În schimb,

Au mai fost surprize în Champions League, însă e greu de crezut că Tottenham poate emite în acest sezon pretenții pe terenul celor de la Atletico. Spaniolii sunt clar favoriți, iar noi nu putem rata cota de 1,57 oferită de Superbet pentru pronosticul 1 solist.

În concluzie, pentru biletul zilei din optimile UEFA Champions League avem de la Superbet o cotă de 1,41 pentru pronosticul „ambele echipe marchează” în meciul Newcastle – Barcelona și o cotă de 1,57 pentru „1 solist” la duelul Atletico – Tottenham. Combinate pe același bilet, cele două selecții ne oferă o cotă totală de 2,21, numai bună pentru un câștig de 221 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.