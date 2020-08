Biletul zilei la pariuri, marţi, 11 august 2020. 250 de lei profit în sferturile Europa League

Biletul zilei la pariuri, marţi, 11 august 2020. Ultimele două sferturi de Europa League se joacă de la 22:00 şi vom afla careul de aşi. Ne-am ales favoritele, am mizat 100 de lei Unibet şi aşteptăm un profit de 250 de lei, datorită cotei de 3,49.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Primul meci de pe biletul zilei este Şahtior – FC Basel. Ucrainenii sunt favoriţii acestui „sfert“ care se joacă într-o singură manşă. Au luat trofeul în 2009, cu Mircea Lucescu pe bancă. Apogeul lui Basel a fost atingerea semifinalelor în 2013.

Wolves – FC Sevilla este a doua partidă de pe biletul zilei. Spaniolii sunt cea mai titrată echipă a Cupei UEFA / Europa League, pe când Wolves, deşi a avut un parcurs destul de bun până acum, nu are experienţă la acest nivel.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Biletul zilei la pariuri, marţi, 11 august 2020. Şahtior rezolvă calificarea în 90 de minute

Şahtior a „eşuat“ în Europa League la ultimul joc din grupele Champions League. A pierdut cu Atalanta şi a căzut în a doua competiţie europeană. Primul adversar a fost Benfica, de care a trecut cu 2-1 şi 3-3. Apoi, a bătut-o tur-retur pe Wolfsburg, 2-1 şi 3-0. În campionat, au câştigat titlul la pas, cedând doar două partide în 32 de etape.

FC Basel a ratat prezenţa în grupele Ligii Campionilor, dar şi-a câştigat grupa de Europa League cu 13 puncte. Nici adversarii din fazele eliminatorii nu i-au pus foarte mari probleme, reuşit 4 victorii la zero cu APOEL şi Frankfurt. În ambele duble a învins cu 3-0 în deplasare şi cu 1-0 pe teren propriu. În campionat, a terminat pe locul al treilea, la distanţă de cele două din faţa sa. „1 şi peste 1,5 goluri“ are cota 2,22 la Unibet.

ADVERTISEMENT

Sevilla, specialista Europa League

Wolves, care nu va participa în sezonul viitor în Europa League, se află la prima participare în cupele europene după aproape 40 de ani. În sezonul 1980-81, părăsea competiţia de la primul tur. A avut un parcurs destul de bun în acest sezon: 16 partide (inclusiv tururile preliminare), 12 victorii, două remize şi două înfrângeri. Singura echipă care a scăpat neînvinsă a fost Braga în grupe. În fazele eliminatorii, a trecut de Espanyol (4-0 „acasă“ şi 2-3 „afară“) şi de Olympiakos (1-1 în Grecia şi 1-0 în Anglia).

FC Sevilla este specialista acestei competiţii. Are cele mai multe trofee din istorie, 5, toate obţinute în ultimii 15 ani. A luat trofeul în 2006, 2007, 2014, 2015 şi 2016. A pierdut un singur meci în acest sezon, în ultima etapă din grupe, când era deja sigură de primul loc. Apoi, a trecut de CFR Cluj cu două remize: 1-1 în Ardeal şi 0-0 pe teren propriu. În optimi, a dat peste AS Roma, dar s-a jucat într-o singură manşă, andaluzii câştigând cu 2-0 o partidă în care s-au mişcat foarte bine. „Sevilla se califică“ are cota 1,57 la Unibet.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Rezumând, o victorie a lui Şahtior în faţa lui FC Basel într-un meci cu cel puţin două goluri pe tabelă şi calificarea Sevillei în dauna lui Wolves ne aduc o cotă totală de 3,49 la Unibet. Sau, mai bine zis, un profit de 250 de lei pentru cei 100 pe care am ales să-i mizăm.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

ADVERTISEMENT