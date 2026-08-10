Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, marți, 11 august. Câștig 450 de lei cu Liga Campionilor

Biletul zilei la pariuri de marți, 11 august 2026, este compus din două partide din preliminariile Ligii Campionilor și are un profit potențial de 350 de lei.
Andrei David
10.08.2026 | 22:20
Biletul zilei la pariuri marti 11 august Castig 450 de lei cu Liga Campionilor
Cotă 2,80 pe biletul zilei de marți, 11 august, la meciul lui Levski Sofia. Foto: Sport Pictures
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O fostă și o posibilă viitoare adversară a Universității Craiova în preliminariile europene aduc meciurile de pe biletul zilei de marți, 11 august. Este vorba despre Levski Sofia și Celje, care întâlnesc pe Kairat Almaty, respectiv Ararat Armenia, pentru un loc în play-off-ul Champions League.

Cotă 2,80 pe biletul zilei de marți, 11 august, la meciul lui Levski Sofia

După ce a eliminat-o pe campioana României, Universitatea Craiova, Levski Sofia a primit Kairat Almaty la tragerea la sorți. Iar bulgarii au reușit să câștige manșa tur cu scorul de 1-0 pe teren propriu. La fel cum o făcuse și contra oltenilor. La retur, în Bănie, Levski a intrat tare în meci și a reușit să facă 2-0 în primul sfert de oră. Fără doar și poate, și-ar dori să repete performanța și la Almaty. Ulterior, Craiova a egalat și s-a terminat 2-2. De data asta, noi ne-am dori să se repete istoria, pentru că pronosticul ales la acest meci este „X2 și ambele marchează”, la cotă 2,80 pe Winmasters.

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Însă, atenție, Kairat Almaty n-a mai pierdut un meci acasă din ianuarie, când ceda în etapa 7 a grupei principale de Liga Campionilor cu 1-4 în fața lui Club Brugge. Totuși, a luat gol în două din ultimele trei jocuri de pe teren propriu, de la Ordabassy (în campionat) și Sutjeska (în Champions). Iar Levski e o formație superioară celor două. Kairat Almaty – Levski Sofia se joacă marți, 11 august, începând cu ora 18:00.

U Craiova află cu cine ar putea juca dintre Celje și Ararat Armenia

Al doilea meci de pe biletul zilei de marți, 11 august, este returul dintre Celje și Ararat Armenia, de asemenea din preliminariile Ligii Campionilor. Pierzătoarea acestei duble va înfrunta în play-off-ul Europa League pe Universitatea Craiova, dacă oltenii trec de KuPS Kuopio. Până atunci, însă, se anunță un duel interesant în Slovenia. Celje a pierdut în deplasare cu 1-2 și are, deci, de recuperat un gol. O victorie la limită ar trimite meciul în prelungiri. Iar slovenii au experiență deja la acest capitol. În turul precedent au eliminat Egnatia, după 3-3 afară și 2-2 acasă. De la punctul cu var, n-au ratat nimic.

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În schimb, Ararat, se află la al treilea tur preliminar jucat. Până acum, câștigase de fiecare dată cu 2-0 acasă, după care a pierdut la limită returul din deplasare. Mai întâi cu cu FC Riga (2-3), apoi cu Shamrock Rovers (1-2). Un rezultat similar ar trimite, cum spuneam, meciul în prelungiri. Cert este că Celje este favorită clară la victorie, însă am ales varianta „Celje se califică” pentru o cotă de 1,61 la Winmasters.

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