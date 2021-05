Biletul zilei la pariuri, marți, 11 mai 2021. Meciurile din Liga 1 și La Liga ne aduc aproape 370 de lei!

Biletul zilei la pariuri de marți, 11 mai, ne poate aduce un câștig de 369 de lei mulțumită unei cote totale de 3,69 oferită de Get’s Bet pentru cele două pronosticuri alese de noi. Mizăm 100 de lei pe două meciuri din play-out-ul Ligii 1 și din La Liga în care urmărim lupta pentru evitarea retrogradării, respectiv bătălia pentru campionatul Spaniei.

Pentru început vă propunem un pronostic din Liga 1. Întâlnirea la care ne-am oprit este cea dintre Dinamo și Astra Giurgiu, două echipe care trăiesc stări de spirit diferite înaintea acestei întâlniri. Roș-albii și-au revenit exact la timp pentru a evita cea mai mare rușine din istoria clubului, în timp ce giurgiuvenii, cu o nouă conducere tehnică sunt obligați să se reinventeze pentru a nu lua calea eșalonului secund.

Cea de a doua propunere vine din ”liga stelelor” acolo unde verdictul se amână de la o etapă la alta și niciuna dintre cele trei echipe implicate în lupta pentru coroană nu pare capabilă să se desprindă în fruntea clasamentului. Cel mai probabil vom avea parte de o cursă umăr la umăr până la ultimul fluier al sezonului.

Dinamo – Astra Giurgiu ne aduce o cotă de 2,05

Întâlnirile dintre Dinamo și Astra au fost mai mereu încinse, atractive, și nu de puține ori spectaculoase din punct de vedere al reușitelor. Dată fiind situația din clasamentul play-out-ului, cu Dinamo salvată matematic de la retrogradarea directă, dar încă în zona locurilor de baraj, și cu Astra tremurând pentru viitorul ei, ne-am aștepta la un meci închis, tacticizat cum se mai spune.

Pentru trupa lui Dusan Uhrin lucrurile s-au simplificat întru câtva, în ideea că orice s-ar întâmpla în ultimele două etape, atâtea câte mai sunt de disputat din actualul campionat, în play-out, ”câinii” nu pot retrograda direct, iar într-un duel la baraj tot ei ar porni cu prima șansă în fața oricărei aspirante din eșalonul secund. Din acest punct de vedere e clar că și o remiză ar fi pe placul suporterilor și a jucătorilor/staff-ului.

Astra nu a dat nicio clipă senzația că va ajunge în situația de a lupta efectiv pentru evitarea retrogradării, dar lucrurile s-au înrăutățit în timp și problemele cu care se confruntă giurgiuvenii, rămași fără finanțator după încarcerarea lui Ioan Nicolae, îi obligă pe fotbaliști să uite de precauții și să atace pentru a înscrie. Noul antrenor al Astrei, Ionuț Badea este adeptul unui joc fără riscuri, numai că de această dată dacă nu va risca are toate șansele să-și continue cariera în Liga 2. Vom miza așadar pe varianta „ambele marchează”, pont ce are o cotă foarte bună de 2,05 la Get’s Bet.

Levante – Barcelona ne aduce o cotă de 1,80

În campionatul Spaniei lucrurile sunt departe de a se fi clarificat, deși în weekendul trecut am avut parte de două meciuri care ar fi putut rezolva în mare parte ecuația campioanei (Barcelona – Atletico 0-0 și Real Madrid – Sevilla 2-2). Ultimele trei etape, atâtea câte a mai rămas de disputat în La Liga, ar trebui să fie pentru cele trei grupări din fruntea clasamentului, demonstrații de forță pentru a reduce cât mai mult orice risc care să o scoată pe una dintre Barcelona, Atletico sau Real din luptă.

Catalanii joacă, marți, la Valencia, contra cele de a doua echipe a orașului, Levante. Dea lungul anilor cele două oponente a oferit meciuri epice, nu de puține ori Levante reușind să iasă învingătoare din duelurile cu Messi și celelalte stele ale Barcelonei. În sezonul precedent oponentele de marți seară și-au împărțit victoriile, iar în actualul campionat, în meciul tur, catalanii s-au impus greu de tot, la limită, pe Cam Nou.

Revenind însă, asupra aspectului menționat ceva mai devreme, această întâlnire are toate premisele unui spectacol sportiv, cu dese modificări ale tabelei de marcaj, iar noi vom paria în consecință, și în baza statisticilor care indică o medie ridicată de goluri per meci. Mizăm așadar, în Levante – Barcelona, pe „ambele marchează și peste 2,5 goluri”, care are o cotă de 1,80 la Get’s Bet.

369 de lei câștigați cu biletul zilei din 11 mai

În concluzie, cele două dueluri din play-out-ul Ligii 1, respectiv din La Liga ne aduc o cotă totală de 3,69 la Get’s Bet, iar noi vom miza pe aceste partide. În ambele meciuri ne așteptăm la evoluții dârze, veritabile lupte pentru că și mizele pentru care se joacă sunt mai mult decât importante pentru trei dintre echipele implicate.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.