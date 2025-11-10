Biletul zilei la pariuri, marți, 11 noiembrie 2025. Câștig de 314 lei cu fotbal

ADVERTISEMENT

Lumea fotbalului se pregătește de meciurile internaționale, iar ziua de marți este una extrem de slabă în ofertele pentru fotbal și nu numai. Totuși, mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 3.14 la Don.ro și așteptăm un profit consistent cu biletul zilei la pariuri de marți, 11 noiembrie 2025.

Chindia Târgoviște – CS Afumați, unicul meci al zilei. Cotă de 1,94 în Liga a II-a din România

Ne apropiem cu pași repezi de meciurile internaționale, iar Până atunci, vom paria pe unicul meci al important al zilei, care vine din Liga a II-a din România.

ADVERTISEMENT

Chindia Târgoviște o întâlnește pe CS Afumați într-un moment în care niciuna dintre echipe nu se află în cea mai bună formă. însă în ultimele trei etape au mai adunat un singur punct. De partea cealaltă, CS Afumați s-a prezentat bine în ultimul meci, învingând-o pe ASA Târgu Mureș, o altă echipă ce se luptă la play-off-ul de promovare.

Nu credem că Târgoviștenii își vor reveni ușor din această pasă proastă și suntem de părere că rezultatele slabe vor continua pentru cel puțin un meci, tocmai de aceea vom alege să mizăm pe „X2” pentru o cotă de 1,94 oferită de Don.ro.

ADVERTISEMENT

Mizăm pe goluri puține în Chindia – CS Afumați

Deoarece nu avem o ofertă bogată, pentru biletul de azi vom alcătui un Betbuilder și vom pune două pariuri pe același meci. După ce am mizat pe faptul că CS Afumați nu va pierde partida de la Târgoviște, vom adăuga și modul în care va reuși acest rezultat.

ADVERTISEMENT

Practic, ne așteptăm la o victorie la limită a lor sau poate chiar o remiză albă, de aceea vom paria pe pronosticul „sub 2,5 goluri în meci” pentru o cotă de 1,85 de la Don.ro

În concluzie, pentru biletul zilei de marți la pariuri, avem de la Don.ro o cotă de 1,94 pentru pronosticul „X2” la Chindia Târgoviște – CS Afumați și o cotă de 1,85 pentru „Sub 2,5 goluri” în același meci, care, combinate într-un Betbuilder, ne dau o cotă totală de 3.14, numai bună pentru un câștig de 314 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ADVERTISEMENT

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.