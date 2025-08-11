Biletul zilei la pariuri, marți, 12 august 2025. Câștig de 327 de lei cu fotbal

Suntem la o manșă distanță de a afla componența play-off-ului Ligii Campionilor, acolo unde ar fi putut evolua și FCSB, datorită parcursului favorabil de care, din păcate, nu a profitat. Pentru biletul de astăzi, vom paria pe două meciuri din a doua manșa a turului al treilea preliminar din Liga Campionilor. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 3.27 la Betano și așteptăm un profit formidabil cu biletul zilei la pariuri de marți, 12 august 2025.

Cotă de 1.62 de la SL Benfica– Nice pentru biletul zilei la pariuri de marți, 12 august 2025

Dacă este marți, este zi de Liga Campionilor! Nice merge la Lisabona pentru a o înfrunta pe Benfica, echipă ce s-a impus clar în manșa tur, cu un 2-0 ce le oferă portughezilor o liniște importantă înaintea meciului retur.

Benfica este o echipă cu pedigree european, spre deosebire de formația din Hexagon. și suntem de părere că nu va avea emoții nici pe Estadio da Luz. Deși se descurcă de minune în campionatul intern în ultimele sezoane, francezii nu arată foarte bine în competițiile europene, anul trecut terminând printre echipele din coada listei de 36 de participante pe tabloul principal al UEFA Europa League.

Pentru acest meci vom miza pe o nouă victorie a lui Benfica și o calificare fără emoții în play-off. Selecția pentru biletul zilei la meciul Benfica – Nice este „1 solist”, pentru care Betano oferă o cotă de 1.62.

Cota de 2.02 de la Club Brugge – Red Bull Salzburg completează biletul zilei de marți

După ce a dominat timp de un deceniu fotbalul austriac, Red Bull Salzburg are, din păcate, o generație mai slabă decât cele cu care învațase pe toată lumea. În ultimul sezon de Champions League,

De partea cealaltă, Club Brugge a obținut 11 puncte și s-a calificat în play-off-ul de calificare pentru optimi, unde a fost învinsă clar de Aston Villa. În meciul tur dintre Brugge și Salzburg, scorul a fost doar 1-0 pentru belgieni. Aflându-se la adăpostul acestui rezultat, mizăm pe un meci în care austriecii vor fi nevoiți să lanseze atac după atac, iar Brugge va izbuti să-i taxeze pe contraatac.

Pentru partida dintre Club Brugge și Red Bull Salzburg, vom alege să mizăm pe pariul „GG & 3+”, pentru care Betano ne oferă o cotă foarte bună: 2,02.

În concluzie, pentru biletul zilei de marți la pariuri, avem de la Betano o cotă de 1.62 pentru pronosticul „1 solist” la Benfica – Nice și o cotă de 2.02 pentru „GG & 3+” la meciul Club Brugge – Red Bull Salzburg, care, combinate pe un singur bilet, ne dau o cotă totală de 3.27 numai bună pentru un câștig de 327 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.