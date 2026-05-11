Biletul zilei la pariuri, marți, 12 mai 2026. Câștig de 669 de lei cu fotbal

Astăzi pariem pe două întâlniri din La Liga, în care se dau ultimele bătălii pentru îndeplinirea obiectivelor. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 6.69 la Casa Pariurilor și așteptăm un profit plăcut cu biletul zilei la pariuri de marți, 12 mai 2026.

Cotă de 2.91 de la Celta Vigo – Levante pentru biletul zilei la pariuri de marți, 12 mai 2026

Deschidem biletul zilei de marți la pariuri cu meciul Celta Vigo – Levante, programat de la ora 20:00. Este un duel extrem de important pentru ambele formații, care se află însă la poli opuși în clasament.

Gazdele, care vin după o victorie uriașă pe terenul lui Atletico, în urma unei , au neapărată nevoie de victorie pentru a spera în continuare la posibilitatea de a încheia pe locul 5 și a merge în ediția viitoare de Champions League.

De partea cealaltă, Levante trebuie să câștige pentru a continua lupta de salvare de la retrogradare, iar acest lucru ar putea duce la un joc spectaculos. În aceste condiții, am ales pronosticul ”total goluri: peste 3.5”, pentru că și cota de 2.91 oferită de Casa Pariurilor este foarte tentantă.

Golurile de la Osasuna – Atletico aduc o cotă de 2.30

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este Osasuna Pamplona – Atletico Madrid, care va avea loc de la ora 22:30. Doar gazdele mai au o miză în acest joc, oaspeții asigurându-și deja locul 4 de Champions League.

Trupa portughezului Luis Castro vine după două înfrângeri consecutive și a pierdut puțin ritmul în bătălia pentru cupele europene. Din această cauză are nevoie de toate ce 3 puncte pentru a continua să spere.

Atleti se va despărți în vară de Antoine Griezmann, iar , astfel că este una dintre ultimele ocazii pentru ei să strălucească în formația lui ”Cholo” Simeone. La acest meci vom miza pe varianta ”total goluri Atletico Madrid: peste 1.5”, care are la Casa Pariurilor o cotă de 2.30.

Biletul zilei aduce un profit potențial de 669 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de marți la pariuri, avem de la Casa Pariurilor o cotă de 2.91 pentru pronosticul ”total goluri: peste 3.5” în meciul Celta Vigo – Levante și o cotă de 2.30 pentru ”total goluri Atletico Madrid: peste 1.5” la Osasuna Pamplona – Atletico Madrid, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 6.69. Numai bună pentru un câștig de 669 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.