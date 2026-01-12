Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, marți, 13 ianuarie 2026. Câștig de 596 de lei cu fotbal

Biletul zilei la pariuri de marți, 13 ianuarie 2026, poate aduce un câștig de 596 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Arabia Saudită și Cupa Ligii Angliei.
Traian Terzian
12.01.2026 | 22:30
Biletul zilei la pariuri marti 13 ianuarie 2026 Castig de 596 de lei cu fotbal
Biletul zilei la pariuri de marți, 13 ianuarie 2026, poate aduce un câștig minunat. Sursă foto: Hepta
ADVERTISEMENT

Astăzi pariem pe două întâlniri din campionatul Arabiei Saudite și Cupa Ligii Angliei, în care se dau bătălii crâncene. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 5.96 la NetBet și așteptăm un profit remarcabil cu biletul zilei la pariuri de marți, 13 ianuarie 2026.

Cotă de 2.76 de la Al Okhdood – Al Kholood pentru biletul zilei la pariuri de marți, 13 ianuarie 2026

Deschidem biletul zilei de marți la pariuri cu meciul Al Okhdood – Al Kholood, din etapa a 15-a din Arabia Saudită, programat de la ora 17:25. Este un duel extrem de interesant între două formații care se luptă pentru salvarea de la retrogradare.

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică a început cu stângul aventura la Al Okhdood, suferind o înfrângere în fața colosului Al Ahli. Însă, formația tehnicianului român a arătat multă dorință și asta le dă speranțe fanilor că vor reuși îndeplinirea obiectivului.

De partea cealaltă, oaspeții vin după o înfrângere categorică în fața lui Al Ittihad și sunt cu moralul la pământ. În aceste condiții, am ales pronosticul ”1 solist”, pentru că și cota de 2.76 oferită de NetBet este foarte tentantă.

ADVERTISEMENT
Slovacia oprește întreg ajutorul pe care-l acorda Ucrainei
Digi24.ro
Slovacia oprește întreg ajutorul pe care-l acorda Ucrainei

Victoria lui Manchester City aduce o cotă de 2.16

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este Newcastle United – Manchester City, din prima manșă a semifinalelor Cupei Ligii Angliei, care va avea loc de la ora 22:00. Pe St. James’ Park se va da o adevărată bătălie între două echipe de top din Insulă.

ADVERTISEMENT
Două nume pe listă: Kremlinul îi alege înlocuitorul după ce a intrat în...
Digisport.ro
Două nume pe listă: Kremlinul îi alege înlocuitorul după ce a intrat în comă!

”Coțofenele” vor să-și apere trofeul cucerit în stagiunea precedentă, dar vor avea o misiune dificilă în fața colosului din Manchester. Și, în plus, Eddie Howe l-a pierdut și pe fundașul elvețian Fabian Schar.

Trupa lui Pep Guardiola vine după ce a făcut spectacol cu modesta Exter în Cupa Angliei, căreia i-a marcat de 10 ori, și vrea să ia o opțiune serioasă pentru accederea în finală. La acest meci vom miza pe varianta ”2 solist”, care are la NetBet o cotă de 2.16.

ADVERTISEMENT

Biletul zilei aduce un profit potențial de 596 de lei

Biletul zilei pariuri marți 13 ianuarie 2026

În concluzie, pentru biletul zilei de marți la pariuri, avem de la NetBet o cotă de 2.76 pentru pronosticul ”1 solist” în meciul Al Okhdood – Al Kholood și o cotă de 2.16 pentru ”2 solist” la Newcastle United – Manchester City, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 5.96. Numai bună pentru un câștig de 596 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 10 ianuarie 2026. Câștig de 401 lei cu...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 10 ianuarie 2026. Câștig de 401 lei cu meciuri din Olanda și Germania
Biletul zilei la pariuri, vineri, 9 ianuarie 2026. Câștig de 473 de lei...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, vineri, 9 ianuarie 2026. Câștig de 473 de lei cu meciuri din Germania și Anglia
Biletul zilei la pariuri, joi, 8 ianuarie 2026. Câștig de 303 de lei...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, joi, 8 ianuarie 2026. Câștig de 303 de lei cu fotbal
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Adrian Mutu, afectat după ce fostul său conducător a fost ucis cu sânge...
iamsport.ro
Adrian Mutu, afectat după ce fostul său conducător a fost ucis cu sânge rece: 'Era un om extraordinar'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!