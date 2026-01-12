Biletul zilei la pariuri, marți, 13 ianuarie 2026. Câștig de 596 de lei cu fotbal

ADVERTISEMENT

Astăzi pariem pe două întâlniri din campionatul Arabiei Saudite și Cupa Ligii Angliei, în care se dau bătălii crâncene. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 5.96 la NetBet și așteptăm un profit remarcabil cu biletul zilei la pariuri de marți, 13 ianuarie 2026.

Cotă de 2.76 de la Al Okhdood – Al Kholood pentru biletul zilei la pariuri de marți, 13 ianuarie 2026

Deschidem biletul zilei de marți la pariuri cu meciul Al Okhdood – Al Kholood, din etapa a 15-a din Arabia Saudită, programat de la ora 17:25. Este un duel extrem de interesant între două formații care se luptă pentru salvarea de la retrogradare.

Marius Șumudică a început cu stângul aventura la Al Okhdood, suferind o . Însă, formația tehnicianului român a arătat multă dorință și asta le dă speranțe fanilor că vor reuși îndeplinirea obiectivului.

De partea cealaltă, oaspeții vin după o înfrângere categorică în fața lui Al Ittihad și sunt cu moralul la pământ. În aceste condiții, am ales pronosticul ”1 solist”, pentru că și cota de 2.76 oferită de NetBet este foarte tentantă.

Victoria lui Manchester City aduce o cotă de 2.16

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este Newcastle United – Manchester City, din prima manșă a semifinalelor Cupei Ligii Angliei, care va avea loc de la ora 22:00. Pe St. James’ Park se va da o adevărată bătălie între două echipe de top din Insulă.

”Coțofenele” vor să-și apere trofeul cucerit în stagiunea precedentă, dar vor avea o misiune dificilă în fața colosului din Manchester. Și, în plus, Eddie Howe .

Trupa lui Pep Guardiola vine după ce a făcut spectacol cu modesta Exter în Cupa Angliei, căreia i-a marcat de 10 ori, și vrea să ia o opțiune serioasă pentru accederea în finală. La acest meci vom miza pe varianta ”2 solist”, care are la NetBet o cotă de 2.16.

Biletul zilei aduce un profit potențial de 596 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de marți la pariuri, avem de la NetBet o cotă de 2.76 pentru pronosticul ”1 solist” în meciul Al Okhdood – Al Kholood și o cotă de 2.16 pentru ”2 solist” la Newcastle United – Manchester City, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 5.96. Numai bună pentru un câștig de 596 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.