Marți este o zi extrem de importantă pentru iubitorii fotbalului din Europa. Se joacă returul sferturilor de finală din UEFA Champions League. Două meciuri vor începe la ora 22:00, iar noi, cu ajutorul celor de la Superbet, am construit un bilet care ne poate rotunji veniturile.

Biletul zilei la pariuri, marți, 14 aprilie 2026. Câștig de 265 de lei cu Champions League

Capul de afiș al zilei de marți, 14 aprilie 2026, este confruntarea de la Madrid dintre Atletico și Barcelona. În manșa tur, catalanii au pierdut total surprinzător pe Camp Nou, cu 0-2, și au nevoie de o minune pentru a se califica în semifinale. Echipa lui Simeone, mai mult ca sigur, se va baricada în propria jumătate încă din startul jocului.

Catalanii trebuie să recupereze o diferență de două goluri pentru a împinge meciul în prelungiri. Nu spunem că acest lucru este imposibil, însă alegem să mergem pe un pronostic cu șanse ceva mai mari de reușită. La Superbet, cota pentru 2 solist este de 1,80.

Cota 1,47 la Liverpool – PSG

Celălalt meci al zilei din sferturile de finală UEFA Champions League este L „Cormoranii” au cedat săptămâna trecută cu 0-2 pe Parc des Princes, în fața campioanei en-titre, și, la fel ca Barcelona, au nevoie de un miracol pentru a ajunge în semifinale.

Este greu de crezut că PSG va rata calificarea în penultimul act al competiției. Totuși, ne așteptăm la un meci spectaculos. „Cormoranii” nu au nimic de pierdut și vor încerca să deschidă rapid scorul. Noi mizăm pe pronosticul total goluri peste 2,5, care la Superbet are cota 1,47.

În concluzie, pentru biletul zilei de marți, avem de la Superbet o cotă de 1,80 pentru pronosticul „2 solist” în meciul Atletico – Barcelona și o cotă de 1,47 pentru „peste 2,5 goluri” la partida Liverpool – PSG. Combinate pe același bilet, cele două selecții ne oferă o cotă totală de 2,65, ideală pentru un câștig de 265 de lei la o miză de 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.